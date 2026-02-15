Super Astro Luna: resultados oficiales para el sorteo de este domingo 15 de febrero

Este domingo, 15 de febrero de 2026, se realizó el sorteo de Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

La transmisión oficial empezó a las 8:30 de la noche y se emitió, como es costumbre, por la señal principal de Canal 1.

Resultado Super Astro Luna hoy, 15 de febrero

Número ganador: 7933

Tres últimas cifras: 933

Dos últimas cifras: 33

Signo zodiacal: Sagitario

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos que tenga el jugador:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Jugar el Super Astro Luna es muy sencillo siguiendo estos dos pasos:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Asociar un signo zodiacal de su preferencia entre los 12 existentes: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Super Astro Luna es una de las loterías más reconocidas en Colombia y esa es la razón de los premios millonarios que se entregan cada noche.