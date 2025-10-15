Suscribirse

Super Astro Sol: conozca aquí los números ganadores del 15 de octubre de 2025

Esta lotería juega todos los días a las 4:00 p. m.

Redacción Loterías
15 de octubre de 2025, 9:39 p. m.
Este miércoles, 15 de octubre de 2025, se realizó un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol. El número ganador fue el 7752 signo Aries

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor

  • 4 cifras: 7752
  • 3 cifras: 752
  • 2 cifras: 452

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Los participantes pueden apostar por su número y signo preferido, con la posibilidad de ganar según la cantidad de aciertos y el valor de su apuesta.

Las loterías brindan la oportunidad de obtener premios millonarios en distintas modalidades. Estos juegos son regulados en el país por Coljuegos. Para participar, se recomienda comprar únicamente en puntos autorizados.

Para mejorar las probabilidades de ganar, es aconsejable jugar de manera constante, pero estableciendo un presupuesto fijo que evite gastos innecesarios.

Elegir números poco comunes también puede ser una estrategia efectiva, ya que muchos jugadores suelen optar por combinaciones relacionadas con fechas especiales, como aniversarios o conmemoraciones.

Otra alternativa es jugar en grupo, lo que permite adquirir más boletos con una inversión menor. Aunque el premio se divida, las posibilidades de acierto aumentan.

¿Cómo se juega Super Astro Sol?

  • Primero, debe seleccionar un número de cuatro cifras.
  • Luego, debe asociar ese número con uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
  • También existe la opción de apostar por “todos los signos”, para incrementar las probabilidades de ganar.
  • Por cada tiquete, el jugador cuenta con hasta cuatro oportunidades de realizar jugadas.

