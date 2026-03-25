Super Astro Sol del miércoles 25 de marzo: estos son los números ganadores

Este miércoles 25 de marzo del 2026, a las 4:00 de la tarde, se jugó el sorteo 5392 de la lotería Super Astro Sol.
- El número ganador es: 0989
- Los últimos tres dígitos: 989
- Los últimos dos dígitos: 89
- El signo zodiacal ganador es: Virgo
Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.
Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre 0 y 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.
Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.
Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.