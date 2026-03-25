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Super Astro Sol del miércoles 25 de marzo: estos son los números ganadores

Aquí puede consultar los resultados del último sorteo.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 4:13 p. m.
Super Astro Sol.
Super Astro Sol. Foto: Super Astro Sol y Getty

Este miércoles 25 de marzo del 2026, a las 4:00 de la tarde, se jugó el sorteo 5392 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 0989
  • Los últimos tres dígitos: 989
  • Los últimos dos dígitos: 89
  • El signo zodiacal ganador es: Virgo

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366.
Super Astro Sol. Foto: Captura de pantalla a sorteo transmitido por Canal 1

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre 0 y 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

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Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.