Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del sábado 24 de enero de 2026

Este juego premia a los colombianos de lunes a sábado.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 9:29 p. m.
Super Astro Sol.
Super Astro Sol.

Este sábado, 24 de enero, a las 4:00 de la tarde, se realizó el sorteo 5339 de la lotería Super Astro Sol.

El número ganador fue 7373

  • Los últimos tres dígitos: 373
  • Los últimos dos dígitos: 73
  • Y el signo zodiacal ganador es: Acuario

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Este sábado, 24 de enero, a las 4:00 de la tarde, se realizó el sorteo 5339 de la lotería Super Astro Sol.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Sinuano Día y Noche del sábado 24 de enero: estos son los números ganadores

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este sábado 24 de enero de 2026

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este sábado, 24 de enero de 2026

Resultados Lotería de Santander del viernes 23 de enero de 2026: conozca el número ganador

Número que cayó en la Lotería de Risaralda: sorteo de este viernes 23 de enero de 2026

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 23 de enero

Lotería de Medellín: conozca si se llevó el premio mayor del viernes 23 de enero de 2026

Resultado de Super Astro Sol hoy sábado 17 de enero: último sorteo, número y signo ganador

Número y signo ganador del Súper Astro Sol de este sábado, 10 de enero de 2026

Resultado Super Astro Sol hoy 3 de enero 2026: Último sorteo, número y signo ganador

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

