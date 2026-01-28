Loterías

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del viernes 28 de enero de 2026

Este juego premia a los colombianos de lunes a sábado.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 9:40 p. m.
Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.
El miércoles 28 de enero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 7831 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 7831
  • Los últimos tres dígitos: 831
  • Los últimos dos dígitos: 31
  • Y el signo zodiacal ganador es: Leo

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

El miércoles 28 de enero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 7831 de la lotería Super Astro Sol. Foto: Getty Images y página web de https://superastro.com.co/

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

