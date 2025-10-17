Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 17 de octubre de 2025

Este viernes, 17 de octubre de 2025, se realizó un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol. El número ganador fue el 1220 signo Sagitario.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor

4 cifras: 1220

1220 3 cifras: 220

220 2 cifras: 20

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Los participantes pueden apostar por su número y signo preferido, con la posibilidad de ganar según la cantidad de aciertos y el valor de su apuesta.

Las loterías brindan la oportunidad de obtener premios millonarios en distintas modalidades. Estos juegos son regulados en el país por Coljuegos. Para participar, se recomienda comprar únicamente en puntos autorizados.

Para mejorar las probabilidades de ganar, es aconsejable jugar de manera constante, pero estableciendo un presupuesto fijo que evite gastos innecesarios.

Elegir números poco comunes también puede ser una estrategia efectiva, ya que muchos jugadores suelen optar por combinaciones relacionadas con fechas especiales, como aniversarios o conmemoraciones.

Otra alternativa es jugar en grupo, lo que permite adquirir más boletos con una inversión menor. Aunque el premio se divida, las posibilidades de acierto aumentan.

Esta lotería juega todos los días a las 4:00 p. m. | Foto: Getty Images y Super Astro Sol.

¿Cómo se juega Super Astro Sol?