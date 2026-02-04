Loterías

Super Astro Sol reveló los números ganadores de la lotería el miércoles 4 de febrero

Se conocieron los cuatro números ganadores junto con el signo zodiacal de la suerte.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de febrero de 2026, 9:21 p. m.
Súper Astro Sol, juego de azar que se realiza en Colombia.
Súper Astro Sol, juego de azar que se realiza en Colombia. Foto: Getty Images y página web de https://superastro.com.co/

Este miércoles, 4 de febrero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5351 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 4 1 6 9
  • Los últimos tres dígitos: 1 6 9
  • Los últimos dos dígitos: 6 9
  • Y el signo zodiacal ganador es: Libra

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 4 de febrero, en el sorteo 8331

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Loterías

¿Ganó? Lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy miércoles, 4 de febrero

Loterías

Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 4 de febrero, en el sorteo 8331

Loterías

Nuevo millonario en Colombia: cayó Miloto y esta es la cifra que se llevó el afortunado

Loterías

La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 4 de febrero

Loterías

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 4 de febrero: conozca las combinaciones ganadoras

Loterías

No espere más para comprobar su suerte: revise si ganó la Lotería del Huila este martes 3 de febrero

Loterías

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 3 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del martes 3 de febrero de 2026

Loterías

Hoy puede tener suerte en la lotería: estos son los números ganadores de Super Astro Sol el martes 3 de febrero

Loterías

La lotería Super Astro Sol jugó el lunes 2 de febrero: estos son los números de la suerte

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Más de Loterías

Súper Astro Sol, juego de azar que se realiza en Colombia y tuvo nuevos ganadores este 14 de octubre

Super Astro Sol reveló los números ganadores de la lotería el miércoles 4 de febrero

Sinuano Día y Noche

¿Ganó? Lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy miércoles, 4 de febrero

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.

Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 4 de febrero, en el sorteo 8331

Números ganadores de Miloto.

Nuevo millonario en Colombia: cayó Miloto y esta es la cifra que se llevó el afortunado

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 4 de febrero.

La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 4 de febrero

Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 4 de febrero: conozca las combinaciones ganadoras

El resultado del sorteo correspondiente a este martes ya fue publicado.

No espere más para comprobar su suerte: revise si ganó la Lotería del Huila este martes 3 de febrero

El monto otorgado para este premio mayor fue de 7.000 millones de pesos.

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 3 de febrero de 2026

Super Astro Luna, miércoles 14 de enero.

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 3 de febrero de 2026

Sorteo 30 de septiembre.

Miloto: resultados del sorteo del martes 3 de febrero de 2026

Noticias Destacadas