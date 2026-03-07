Super Astro Sol, sábado 7 de marzo: estos son los números ganadores

La tarde de este sábado, 7 de marzo, inició como de costumbre con el más reciente sorteo de la lotería Super Astro Sol, la cual es una de las favoritas de los aficionados de este tipo de juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que se pueden llegar a ganar acertando los número.

El sorteo inició como siempre a las cuatro de la tarde; apenas poco tiempo después se dio a conocer que el ganador del premio mayor es 6324 del signo Cáncer. La persona que haya acertado los números y el signo ganó 42.000 veces lo apostado.

Sin embargo, si no acertó los cuatro números, de igual forma la Lotería Super Astro Sol entrega otras alternativas para ganar, las cuales son:

3 últimas cifras + signo: Gana 1.000 veces lo apostado.

2 últimas cifras + signo: Gana 100 veces lo apostado.

Esta importante lotería recibe apuestas desde 100 pesos hasta 10.000 pesos por tiquete. Además, es importante tener en cuenta que, al momento de reclamar el premio, el billete debe estar en óptimas condiciones.

Finalmente, Super Astro Luna juega de lunes a sábado a las cuatro de la tarde, por lo que entrega diferentes oportunidades de ganar durante el día.