Super Astro Sol, sábado 7 de marzo: estos son los números ganadores

Este juego de azar revela sus resultados cada tarde.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de marzo de 2026, 4:04 p. m.
Resultados oficiales de Super Astro Sol
Resultados oficiales de Super Astro Sol Foto: Getty Images

La tarde de este sábado, 7 de marzo, inició como de costumbre con el más reciente sorteo de la lotería Super Astro Sol, la cual es una de las favoritas de los aficionados de este tipo de juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que se pueden llegar a ganar acertando los número.

El sorteo inició como siempre a las cuatro de la tarde; apenas poco tiempo después se dio a conocer que el ganador del premio mayor es 6324 del signo Cáncer. La persona que haya acertado los números y el signo ganó 42.000 veces lo apostado.

YouTube video IaLCTO6x9xA thumbnail

Sin embargo, si no acertó los cuatro números, de igual forma la Lotería Super Astro Sol entrega otras alternativas para ganar, las cuales son:

  • 3 últimas cifras + signo: Gana 1.000 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras + signo: Gana 100 veces lo apostado.

Esta importante lotería recibe apuestas desde 100 pesos hasta 10.000 pesos por tiquete. Además, es importante tener en cuenta que, al momento de reclamar el premio, el billete debe estar en óptimas condiciones.

Finalmente, Super Astro Luna juega de lunes a sábado a las cuatro de la tarde, por lo que entrega diferentes oportunidades de ganar durante el día.

