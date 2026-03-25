¿Tiene un número ganador? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 25 de marzo

Como cada miércoles, miles de colombianos estuvieron atentos a los sorteos de las principales loterías del país, una tradición que combina ilusión, expectativa y la posibilidad de cambiar la vida en cuestión de segundos. En esta jornada, los resultados de juegos ampliamente conocidos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a concentrar la atención de quienes siguen de cerca estos sorteos.

Más allá del resultado final, cada sorteo representa una nueva oportunidad para los participantes, que mantienen la esperanza de obtener un premio significativo.

Además del entretenimiento que generan, las loterías cumplen un papel importante en el país, ya que parte de los recursos recaudados se destina a financiar distintos sectores, especialmente la salud.

En esta ocasión, los resultados ya están disponibles para su consulta, por lo que los jugadores pueden verificar si la suerte estuvo de su lado en los sorteos de mitad de semana. Como siempre, se recomienda revisar los números con cuidado y acudir a los canales oficiales en caso de resultar ganador.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2357.

La Quinta: 7.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche