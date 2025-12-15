Suscribirse

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes 15 de diciembre

La ilusión volvió a encenderse cuando la Antioqueñita reveló sus nuevos resultados, despertando emoción entre quienes confiaron su suerte al azar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de diciembre de 2025, 3:24 p. m.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.
Loterías La Antioqueñita. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

Este lunes, 15 de diciembre, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que continúa generando gran expectativa entre los apostadores del departamento.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

En la edición 6197 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este viernes, la combinación ganadora fue la 5539. Además, la quinta balota que salió fue la 1.

Contexto: Resultados oficiales del Super Astro Luna del domingo 14 de diciembre de 2025

Resultados del sorteo 6197 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5539
  • Quinta balota: 1
La Antioqueñita 1 - 15 de diciembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6198 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 15 de diciembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del domingo 14 de diciembre

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este martes, 16 de diciembre, a las 10:00 de la mañana.

Al igual que las anteriores, podrá seguirse en directo por internet, manteniendo así la emoción y el interés de los apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 14 de diciembre de 2025: 6885 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 13 de diciembre de 2025: 9182 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 12 de diciembre de 2025: 2109 – Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 14 de diciembre de 2025: 1363 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 13 de diciembre de 2025: 7157 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 12 de diciembre de 2025: 8695 – Quinta balota: 7

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Magistrado de la Corte Suprema será llevado a juicio por supuesta presión a testigo estrella del caso UNGRD

2. Héctor Olimpo renuncia a su candidatura presidencial y aspirará al Congreso

3. Daniel Quintero recibió el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia para aspirar a la presidencia: ¿se enciende un nuevo debate jurídico?

4. Trump honra desde la Casa Blanca a las víctimas de una semana marcada por la violencia:“Quiero expresar mis respetos (…)”

5. Joven recordó, entre lágrimas, poema que le escribió a su novia antes de morir en accidente de bus en Antioquia: “Que tu corazón me quiera”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería AntioqueñitaLoterías Colombia hoyResultados LoteríaColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.