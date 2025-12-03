Suscribirse

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este miércoles 3 de diciembre

La ilusión volvió a encenderse cuando la Antioqueñita reveló sus nuevos resultados, despertando emoción entre quienes confiaron su suerte al azar.

Redacción Loterías
3 de diciembre de 2025, 3:11 p. m.
La Antioqueñita del lunes, 13 de octubre.
Lotería La Antioqueñita. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En Colombia, La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor tradición. Este sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.

Este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para participar: una en la mañana y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores duplicar sus posibilidades de ganar.

Durante la jornada de este miércoles, 3 de diciembre, se realizó el sorteo número 6173 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 7909, acompañado por la balota “La Quinta” número 5.

Contexto: Super Astro Luna: vea el resultado del sorteo del martes, 2 de diciembre de 2025

Resultados del sorteo 6173 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7909
  • Quinta balota: 5
La Antioqueñita 1 - 3 de diciembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este miércoles a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado del sorteo 6174 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 3 de diciembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Lotería Cruz Roja: este es el número ganador del premio mayor del martes 2 de diciembre

A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 2 de diciembre de 2025: 6809 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 1 de diciembre de 2025: 3593 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 30 de noviembre de 2025: 0464 – Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 2 de diciembre de 2025: 6089 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 1 de diciembre de 2025: 2462 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 30 de noviembre de 2025: 0030 – Quinta balota: 9

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este jueves, 4 de diciembre, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es costumbre.

