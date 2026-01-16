Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 16 de enero

La ilusión volvió a encenderse cuando la Antioqueñita reveló sus nuevos resultados, despertando emoción entre quienes confiaron su suerte al azar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
16 de enero de 2026, 3:11 p. m.
Los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde.
Los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes, 16 de enero de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

Loterías

Lotería del Quindío hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de enero

Loterías

Resultado de la lotería de Bogotá: sorteo del 15 de enero de 2026

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del jueves 15 de enero de 2026

Loterías

Lotería Super Astro Sol: Ya se reveló el número ganador de este jueves 15 de enero

Loterías

Resultados de La Tinka del 14 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

¿Ganó? Lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 15 de enero

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este jueves 15 de enero

Loterías

La Antioqueñita día y tarde este miércoles 14 de enero de 2026: resultados ganadores

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del martes 13 de enero

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

En la edición 6261 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este viernes, la combinación ganadora fue la 8667. Además, la quinta balota que salió fue la 0.

Resultados del sorteo 6261 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 8667
  • Quinta balota: 0
YouTube video Thi3ONPOpms thumbnail

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Lotería del Quindío hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de enero

Resultado del sorteo 6262 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video mPlSxRlavWo thumbnail

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este sábado, 17 de enero, a las 10:00 de la mañana.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 15 de enero de 2026: 2831 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 14 de enero de 2026: 3774 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 13 de enero de 2026: 2405 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 15 de enero de 2026: 2130 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 14 de enero de 2026: 1217 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 13 de enero de 2026: 6306 – Quinta balota: 9

Más de Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 16 de enero

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío.

Lotería del Quindío hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de enero

La capital vivió una nueva jornada de emoción con el más reciente sorteo de su lotería tradicional.

Resultado de la lotería de Bogotá: sorteo del 15 de enero de 2026

Miloto 23 de septiembre

Miloto: resultados del sorteo del jueves 15 de enero de 2026

Lotería Astro Sol.

Lotería Super Astro Sol: Ya se reveló el número ganador de este jueves 15 de enero

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 14 de enero: estos son los números ganadores

Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

¿Ganó? Lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 15 de enero

Los resultados de Chontico Día y Noche

¿Es uno de los afortunados? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 15 de enero de 2026

Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.

Sorteos del 15 de enero: resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Noticias Destacadas