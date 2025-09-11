Lotería Chontico realizó su sorteo número 8.185 este jueves 11 de septiembre y acá se desglosan algunos detalles de este importante chance, además de confirmar su número ganador oficial.

La Lotería Chontico, una de las más tradicionales y constantes en el país, llevó a cabo su sorteo número 8.185 este jueves 11 de septiembre, en sus acostumbradas ediciones del Día y la Noche, que se celebran diariamente.

En este nuevo sorteo, se dio a conocer que la combinación numérica ganadora es el 3299, y en la balota conocida como la quinta, salió el número 9.

El siguiente sorteo está programado para el viernes 12 de septiembre, manteniendo su horario habitual y con la misma dinámica en ambas franjas: diurna y nocturna.

Resultado lotería Chontico Día hoy | Sorteo 8185

Premio mayor: 3299 - 9

Tres últimos: 299

Dos últimos: 99

Cifra completa: 3299

Último número: 9

Resultado lotería Chontico Noche hoy | Sorteo 8185

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Premios en juego: así se distribuyen las ganancias

Respecto al plan de premios, el juego ofrece atractivas recompensas según la cantidad de cifras acertadas. Quienes logren coincidir las cuatro cifras ganadoras multiplicarán su apuesta por 4.500.

Si aciertan tres cifras, recibirán 400 veces lo apostado. Con dos cifras correctas, el premio será de 50 veces, y con un solo número acertado, el jugador recuperará cinco veces su inversión.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

10 de septiembre de 2025: 0830

9 de septiembre de 2025: 6024

8 de septiembre de 2025: 4557

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche