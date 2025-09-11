Loterías
¿Tuvo suerte? Consulte los resultados de la Lotería Chontico Día y Noche hoy, jueves 11 de septiembre
Estos son los resultados oficiales de este famoso chance colombiano.
Lotería Chontico realizó su sorteo número 8.185 este jueves 11 de septiembre y acá se desglosan algunos detalles de este importante chance, además de confirmar su número ganador oficial.
La Lotería Chontico, una de las más tradicionales y constantes en el país, llevó a cabo su sorteo número 8.185 este jueves 11 de septiembre, en sus acostumbradas ediciones del Día y la Noche, que se celebran diariamente.
En este nuevo sorteo, se dio a conocer que la combinación numérica ganadora es el 3299, y en la balota conocida como la quinta, salió el número 9.
El siguiente sorteo está programado para el viernes 12 de septiembre, manteniendo su horario habitual y con la misma dinámica en ambas franjas: diurna y nocturna.
Resultado lotería Chontico Día hoy | Sorteo 8185
Premio mayor: 3299 - 9
- Tres últimos: 299
- Dos últimos: 99
- Cifra completa: 3299
- Último número: 9
Resultado lotería Chontico Noche hoy | Sorteo 8185
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Premios en juego: así se distribuyen las ganancias
Respecto al plan de premios, el juego ofrece atractivas recompensas según la cantidad de cifras acertadas. Quienes logren coincidir las cuatro cifras ganadoras multiplicarán su apuesta por 4.500.
Si aciertan tres cifras, recibirán 400 veces lo apostado. Con dos cifras correctas, el premio será de 50 veces, y con un solo número acertado, el jugador recuperará cinco veces su inversión.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día
- 10 de septiembre de 2025: 0830
- 9 de septiembre de 2025: 6024
- 8 de septiembre de 2025: 4557
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche
- 10 de septiembre de 2025: 4392
- 9 de septiembre de 2025: 7242
- 8 de septiembre de 2025: 1868