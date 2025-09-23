Loterías
¿Tuvo suerte? Estos son los resultados de la Lotería Chontico hoy, martes 23 de septiembre de 2025
Los resultados de estos chances colombianos solamente se deben consultar a través de canales oficiales.
Este miércoles 17 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 8.197 de la Lotería Chontico, una de las rifas más populares del país gracias a sus ediciones diarias en las modalidades Día y Noche.
En esta ocasión, el número ganador fue el 6128 con el 3 como quinta balota.
Con más de ocho mil sorteos realizados, el Chontico se mantiene entre las opciones preferidas de los apostadores colombianos, en parte por la frecuencia de sus juegos y la atractiva tabla de premios.
Plan de premios Lotería Chontico
El plan de ganancias establece que quienes logren acertar las cuatro cifras multiplican su apuesta por 4.500; quienes acierten tres cifras, por 400; dos cifras equivalen a 50 veces lo jugado, y un solo acierto se premia con cinco veces el valor apostado.
El siguiente sorteo se realizará el miércoles 24 de septiembre, en los horarios habituales de la lotería.
Lotería Chontico Día| Resultado del sorteo de este martes 23 de septiembre de 2025
Premio mayor: 6128 - 3
- Tres últimos: 128
- Dos últimos: 28
- Cifra completa: 6128
- Último número: 3
Lotería Chontico Noche| Resultado del sorteo de este martes 23 de septiembre de 2025
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día
- 22 de septiembre de 2025: 1219 - 1
- 21 de septiembre de 2025: 5461 - 9
- 20 de septiembre de 2025: 1936 - 2
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche
- 22 de septiembre de 2025: 4722 - 5
- 21 de septiembre de 2025: 0743 - 5
- 20 de septiembre de 2025: 8702 - 9
