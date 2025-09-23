¿Tuvo suerte? Estos son los resultados de la Lotería Chontico hoy, martes 23 de septiembre de 2025

Este miércoles 17 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 8.197 de la Lotería Chontico, una de las rifas más populares del país gracias a sus ediciones diarias en las modalidades Día y Noche.

En esta ocasión, el número ganador fue el 6128 con el 3 como quinta balota.

Con más de ocho mil sorteos realizados, el Chontico se mantiene entre las opciones preferidas de los apostadores colombianos, en parte por la frecuencia de sus juegos y la atractiva tabla de premios.

Imagen de ganarse la lotería. | Foto: Getty Images

Plan de premios Lotería Chontico

El plan de ganancias establece que quienes logren acertar las cuatro cifras multiplican su apuesta por 4.500; quienes acierten tres cifras, por 400; dos cifras equivalen a 50 veces lo jugado, y un solo acierto se premia con cinco veces el valor apostado.

El siguiente sorteo se realizará el miércoles 24 de septiembre, en los horarios habituales de la lotería.

Lotería Chontico Día| Resultado del sorteo de este martes 23 de septiembre de 2025

Premio mayor: 6128 - 3

Tres últimos: 128

Dos últimos: 28

Cifra completa: 6128

Último número: 3

Lotería Chontico Noche| Resultado del sorteo de este martes 23 de septiembre de 2025

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

22 de septiembre de 2025: 1219 - 1

21 de septiembre de 2025: 5461 - 9

20 de septiembre de 2025: 1936 - 2

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

22 de septiembre de 2025: 4722 - 5

21 de septiembre de 2025: 0743 - 5

20 de septiembre de 2025: 8702 - 9