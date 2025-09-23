Suscribirse

Loterías

¿Tuvo suerte? Estos son los resultados de la Lotería Chontico hoy, martes 23 de septiembre de 2025

Los resultados de estos chances colombianos solamente se deben consultar a través de canales oficiales.

Redacción Loterías
23 de septiembre de 2025, 6:41 p. m.
Resultado lotería Chontico día y noche del jueves 28 de agosto de 2025
Resultado lotería Chontico día y noche del jueves 28 de agosto de 2025 | Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - YouTube: Resultados de Loterías y Chances en Colombia.

Este miércoles 17 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 8.197 de la Lotería Chontico, una de las rifas más populares del país gracias a sus ediciones diarias en las modalidades Día y Noche.

En esta ocasión, el número ganador fue el 6128 con el 3 como quinta balota.

Con más de ocho mil sorteos realizados, el Chontico se mantiene entre las opciones preferidas de los apostadores colombianos, en parte por la frecuencia de sus juegos y la atractiva tabla de premios.

Imagen de ganarse la lotería.
Imagen de ganarse la lotería. | Foto: Getty Images

Plan de premios Lotería Chontico

El plan de ganancias establece que quienes logren acertar las cuatro cifras multiplican su apuesta por 4.500; quienes acierten tres cifras, por 400; dos cifras equivalen a 50 veces lo jugado, y un solo acierto se premia con cinco veces el valor apostado.

El siguiente sorteo se realizará el miércoles 24 de septiembre, en los horarios habituales de la lotería.

Lotería Chontico Día| Resultado del sorteo de este martes 23 de septiembre de 2025

Premio mayor: 6128 - 3

  • Tres últimos: 128
  • Dos últimos: 28
  • Cifra completa: 6128
  • Último número: 3
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MARTES 23 de Septiembre de 2025.

Lotería Chontico Noche| Resultado del sorteo de este martes 23 de septiembre de 2025

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MARTES 23 de Septiembre de 2025.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

  • 22 de septiembre de 2025: 1219 - 1
  • 21 de septiembre de 2025: 5461 - 9
  • 20 de septiembre de 2025: 1936 - 2

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

  • 22 de septiembre de 2025: 4722 - 5
  • 21 de septiembre de 2025: 0743 - 5
  • 20 de septiembre de 2025: 8702 - 9

Actualmente, tras más de ocho mil sorteos en su historial, Chontico se mantiene vigente y entre las preferidas de los colombianos, debido a la cantidad de atractivos premios que ofrece y que varían según el número de aciertos y el valor del billete jugado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Compruebe si la suerte está de su lado: estos son los resultados de El Paisita de hoy 23 de septiembre

2. Destapan inesperada versión sobre Piqué y Shakira; exponen jugada que hizo para engañarla con Clara Chía: “No existió nunca”

3. La condición que puso Macron para que Trump se pueda ganar el premio Nobel de Paz

4. Jimmy Kimmel regresa, pero no todos podrán disfrutar de su programa: estos son los lugares en donde no se emitirá

5. “Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada”: Daniel Briceño cuestiona a la actriz por un “subsidio”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyLoteríaschonticoChontico DíaChontico NocheColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.