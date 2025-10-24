Suscribirse

Loterías

¿Tuvo suerte hoy?: estos son los resultados de la lotería Super Astro Luna el viernes 24 de octubre

Esta lotería se juega todas las noches de lunes a viernes en Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
25 de octubre de 2025, 3:55 a. m.
Ganador de lotería
Lotería Super Astro Luna. | Foto: Getty Images

Hoy viernes, 24 de octubre, jugó la lotería Super Astro Luna a las 10:50 de la noche, como es usual. En este común juego de azar miles de personas ponen a prueba su suerte para poder llevarse millones de pesos, en caso de acertar a la cifra jugada en las balotas, junto con el signo zodiacal.

Contexto: ¿Es un nuevo millonario en Colombia? Vea aquí los resultados de la lotería Super Astro Sol del viernes 24 de octubre
  • Para esta jornada, los números ganadores son: 2 6 4 1
  • Las últimas tres cifras: 6 4 1
  • Las últimas dos cifras: 4 1
  • Y el signo zodiacal ganador es: Géminis
YouTube video player

Para poder participar, los jugadores deben adquirir una boleta en los puntos de venta oficiales, en las cuales hacen la apuesta deseada, desde 500 hasta 10.000 pesos, para posteriormente elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañarán con la selección de un signo zodiacal, de acuerdo con las reglas de la lotería que radican en la página oficial.

Cabe resaltar que, para ganar, la persona debe adivinar la cifra completa en orden de izquierda a derecha. Si desea aumentar las posibilidades de ganar, puede elegir todos los signos zodiacales. En caso de que resulte un jugador victorioso, este se llevará el total apostado multiplicado por 42.000.

Sin embargo, esta lotería permite otros ganadores: si se adivinan los últimos tres dígitos de la cifra jugada, y el signo zodiacal, el total apostado se multiplica por mil, y ese será el premio. Para quien adivine los últimos dos dígitos, más el signo, el total apostado se multiplica por 100.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así quedó la tabla de posiciones tras las victorias de América de Cali y Águilas Doradas

2. Cortes de luz en Bogotá para el sábado 25 de octubre: estos son los barrios afectados

3. Repartidor intentó entregar flores en un funeral, tropezó frente al ataúd y terminó viviendo un bochornoso momento

4. Dos polémicas en el América vs. Junior dejaron a todos impactados: este fue el ganador

5. Ideam pronostica fuertes lluvias en Colombia para este 25 y 26 de octubre; estas son las regiones afectadas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.