¿Tuvo suerte hoy? Estos son los resultados del Baloto con los números ganadores de este 4 de abril del 2026

El sábado, 4 de abril de 2026, se realizaron los sorteos de Baloto y Revancha, dos de los juegos de azar más representativos de Colombia, con un acumulado total de $44.700 millones. Esta cifra se distribuye en $26.800 millones para Baloto y $17.900 millones para Baloto Revancha.

Resultados del sorteo 2639 del Baloto

Premio acumulado de $ 26.800 millones

Número ganador: 13-04-31-19-40

Súper balota: 09

Resultados del Baloto Revancha

Premio mayor de $ 17.900 millones

Número ganador: 35-18-16-02-15

Súper balota: 06

El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes, 6 de abril de 2026 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

Tiquete original : si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.

: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario. Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

Resultados Lotería del Cauca, sábado 4 de abril de 2026: conozca el número ganador

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.

Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte.