¿Tuvo suerte? Sorteos de El Sinuano Día y Noche este viernes, 31 de octubre de 2025

Este viernes, 31 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13.163 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 0973 con quinta en 8. Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte. Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.163 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 0973

Número ganador de cinco cifras: 09738

Resultados del sorteo 13.164 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

Últimos cinco resultados de El Sinuano Día

30 de octubre de 2025: 1061

29 de octubre de 2025: 7849

28 de octubre de 2025: 9165

27 de octubre de 2025: 1002

26 de octubre de 2025: 6289

Últimos cinco resultados de El Sinuano Noche: