Suscribirse

Loterías

¿Tuvo suerte? Sorteos de El Sinuano Día y Noche este viernes, 31 de octubre de 2025

Revise si fue uno de los ganadores que logró llevarse el atractivo premio del sorteo de este viernes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
31 de octubre de 2025, 7:47 p. m.
Sorteo de Sinuano se realiza dos veces; en el día y en la noche.
Sorteo de Sinuano se realiza dos veces, en el día y en la noche. | Foto: Captura Sinuano y Getty Images

Este viernes, 31 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13.163 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 0973 con quinta en 8. Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte. Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Contexto: El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este viernes, 31 de octubre

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.163 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 0973
  • Número ganador de cinco cifras: 09738
Resultado EL SINUANO DIA Viernes 31 de Octubre de 2025

Resultados del sorteo 13.164 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente
Contexto: La razón de ‘peso’ por la que debería jugar por los USD $400 millones del Powerball este sábado 1 de noviembre

Últimos cinco resultados de El Sinuano Día

  • 30 de octubre de 2025: 1061
  • 29 de octubre de 2025: 7849
  • 28 de octubre de 2025: 9165
  • 27 de octubre de 2025: 1002
  • 26 de octubre de 2025: 6289

Últimos cinco resultados de El Sinuano Noche:

  • 30 de octubre de 2025: 0085
  • 29 de octubre de 2025: 7243
  • 28 de octubre de 2025: 2528
  • 27 de octubre de 2025: 8308
  • 26 de octubre de 2025: 6119

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Por qué hay perros azules en Chernóbil? Esta sería la razón de su brillante pelaje azulado

2. Reviven emotivo video de Luis Andrés Colmenares tras 15 años de su muerte: “No necesitaba nada”

3. Disfraz de agente del ICE provoca revuelo en Halloween

4. Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

5. Duro cuestionamiento de Gustavo Petro por cumbre entre Álvaro Uribe y César Gaviria. Este es el mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sinuano díaSinuano NocheLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.