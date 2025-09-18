Loterías
Último sorteo de la Lotería de Bogotá: el número que se llevó los 10.000 millones de pesos, el jueves 18 de septiembre
La Lotería de Bogotá realizó su más reciente sorteo este jueves 18 de septiembre.
Este jueves 18 de septiembre de 2025, a las 10:25 de la noche, la Lotería de Bogotá realizó su sorteo semanal, entregando un premio mayor de 10.000 millones de pesos.
Número ganador de los 10.000 millones de pesos, jueves 18 de septiembre 2025
El número ganador de la jornada correspondiente al sorteo 2812 fue el:
- Número: 9307
- Serie: 233
Los sorteos anteriores
En las últimas semanas, la Lotería de Bogotá ha entregado resultados con las siguientes cifras:
- 11 de septiembre de 2025: número 6747 de la serie 224.
- 4 de septiembre de 2025: número 6124 de la serie 297.
- 28 de agosto de 2025: número 9673 de la serie 407.
Además del premio mayor, el plan de premios contempla varias categorías:
- Un premio seco de $1.000 millones.
- Dos premios secos de $500 millones.
- Tres premios secos de $200 millones.
- Seis premios secos de $50 millones.
- Diez premios secos de $20 millones.
- Treinta premios secos de $10 millones.
Recomendaciones para verificar la autenticidad
Para los compradores de billetes y fracciones físicas, la Lotería de Bogotá ha establecido mecanismos de seguridad que ayudan a confirmar la autenticidad:
- Revisar que el número y la fecha del sorteo no presenten señales de alteración.
- Verificar que el valor del billete sea de $18.000 y el de la fracción de $6.000.
- Frotar con una moneda la casilla marcada con la frase “FROTE CON UNA MONEDA”, donde debe aparecer la palabra “AUTENTICO”.
Descuentos que aplican sobre los premios
De acuerdo con la normatividad vigente, a los premios de lotería se les aplican dos tipos de descuentos:
- Un 17% de impuesto a ganadores, destinado al Fondo Financiero Distrital de Salud.
- Un 20% de retención en la fuente sobre la base gravable, que se gira a la DIAN.
Cabe recordar que los premios inferiores a $2.259.120 no están sujetos a retención en la fuente y solo se les descuenta el impuesto a ganadores.