Loterías

Último sorteo de la Lotería de Risaralda de enero de 2026: conozca si comenzará febrero siendo millonario; sorteo 2936

El sorteo 2936 cerró enero para la Lotería del Risaralda con un premio mayor multimillonario.

Redacción Loterías
31 de enero de 2026, 11:08 a. m.
Enero terminó con un nuevo resultado oficial de la Lotería del Risaralda.
Enero terminó con un nuevo resultado oficial de la Lotería del Risaralda.

La Lotería del Risaralda realizó este viernes 30 de enero de 2026 su último sorteo del mes, una cita habitual para miles de jugadores que cada semana prueban suerte con la esperanza de cambiar su destino.

El sorteo número 2936, que se juega únicamente los viernes a las 11:00 p. m., puso en juego un premio mayor de 2.333 millones de pesos, uno de los más atractivos del país.

Resultado del sorteo 2936 de la Lotería del Risaralda

De acuerdo con la información oficial, la combinación ganadora fue:

  • Número: 6800
  • Serie: 143
YouTube video LaAmDV4CUR4 thumbnail

Como es costumbre, el resultado fue transmitido en horario nocturno y replicado posteriormente por los canales oficiales de la lotería.

Quienes adquirieron su billete para este sorteo deberán verificar con atención no solo el número, sino la serie, ya que de ello depende el cobro correcto del premio.

El sorteo nocturno dejó definido el número ganador de la semana.
Premios millonarios marcaron el más reciente sorteo de la Lotería del Risaralda. Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

Resultados de los sorteos anteriores de enero

En las semanas previas, la Lotería del Risaralda dejó los siguientes números ganadores, que sirven de referencia para quienes siguen estadísticas o patrones de juego:

  • 23 de enero de 2026: número 3406 de la serie 277.
  • 16 de enero de 2026: número 7485 de la serie 054.
  • 9 de enero de 2026: número 8672 de la serie 260.

Noticias Destacadas