Loterías
Último sorteo del Baloto: ganador de los 27.000 millones acumulados y de los 6.000 de la Revancha
Este lunes, el Baloto presentó nuevos números que captaron la atención de los apostadores.
El lunes 27 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2571 del Baloto, dejando un nuevo número para los 27.000 millones de pesos acumulados en la modalidad tradicional y otro para los 6.000 millones en el Baloto Revancha.
Resultados del Baloto del 27 de octubre de 2025
Acumulado de 27.000 millones de pesos
- Número ganador: 32 - 09 - 03 - 35 - 36
- Súper balota: 10
Resultados del Baloto Revancha del 27 de octubre de 2025
Acumulado de 6.000 millones de pesos
- Número ganador: 24 - 31 - 22 - 18 - 05
- Súper balota: 07
Resultado de los tres sorteos del Baloto
Baloto tradicional:
- 25 de octubre de 2025: 17 - 18 - 21 - 32 - 37 | Súper balota: 14
- 22 de octubre de 2025: 03 - 05 - 14 - 19 - 26 | Súper balota: 06
- 20 de octubre de 2025: 09 - 11 - 15 - 23 - 29 | Súper balota: 04
Baloto Revancha:
- 25 de octubre de 2025: 01 - 14 - 36 - 37 - 39 | Súper balota: 13
- 22 de octubre de 2025: 01 - 21 - 23 - 30 - 42 | Súper balota: 16
- 20 de octubre de 2025: 06 - 08 - 12 - 19 - 36 | Súper balota: 16
Plazo para reclamar el premio
Los ganadores tienen un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio en caso de que su tiquete resulte ganador.
Cómo reclamar el premio de Baloto
Premios menores a 182 UVT ($8.565.830)
Se requiere presentar:
- Tiquete original: si fue comprado digitalmente, se debe imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargado desde el menú de “Mis Apuestas”. Todos los campos deben estar completos.
- Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.