Loterías

Último sorteo del Baloto: ganador de los 27.000 millones acumulados y de los 6.000 de la Revancha

Este lunes, el Baloto presentó nuevos números que captaron la atención de los apostadores.

Redacción Loterías
28 de octubre de 2025, 11:21 a. m.
Este lunes, la combinación de números del Baloto y la Revancha atrajo la atención de los seguidores del juego.
Los resultados del último Baloto generaron expectativa entre quienes siguen de cerca los sorteos. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imágenes de Baloto

El lunes 27 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2571 del Baloto, dejando un nuevo número para los 27.000 millones de pesos acumulados en la modalidad tradicional y otro para los 6.000 millones en el Baloto Revancha.

Resultados del Baloto del 27 de octubre de 2025

Acumulado de 27.000 millones de pesos

  • Número ganador: 32 - 09 - 03 - 35 - 36
  • Súper balota: 10

Resultados del Baloto Revancha del 27 de octubre de 2025

Acumulado de 6.000 millones de pesos

  • Número ganador: 24 - 31 - 22 - 18 - 05
  • Súper balota: 07

Resultado de los tres sorteos del Baloto

Los números del Baloto y Revancha del 20 de octubre ya fueron anunciados, con millonarios premios en disputa.
En el sorteo 2571 del Baloto, los números de la semana marcaron un nuevo ciclo para los jugadores. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Baloto

Baloto tradicional:

  • 25 de octubre de 2025: 17 - 18 - 21 - 32 - 37 | Súper balota: 14
  • 22 de octubre de 2025: 03 - 05 - 14 - 19 - 26 | Súper balota: 06
  • 20 de octubre de 2025: 09 - 11 - 15 - 23 - 29 | Súper balota: 04

Baloto Revancha:

  • 25 de octubre de 2025: 01 - 14 - 36 - 37 - 39 | Súper balota: 13
  • 22 de octubre de 2025: 01 - 21 - 23 - 30 - 42 | Súper balota: 16
  • 20 de octubre de 2025: 06 - 08 - 12 - 19 - 36 | Súper balota: 16

Plazo para reclamar el premio

Los ganadores tienen un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio en caso de que su tiquete resulte ganador.

Cómo reclamar el premio de Baloto

El Baloto regresó este miércoles con su sorteo número 2563 y la ilusión de un nuevo ganador.
El Baloto celebró su sorteo semanal con resultados que mantienen el interés en el juego. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

Premios menores a 182 UVT ($8.565.830)

Se requiere presentar:

  • Tiquete original: si fue comprado digitalmente, se debe imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargado desde el menú de “Mis Apuestas”. Todos los campos deben estar completos.
  • Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

