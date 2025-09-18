Un nuevo millonario con el Chontico Día y Noche: resultados sorteo 8192 del 18 de septiembre

Este jueves 18 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 8.192 de la Lotería Chontico, una de las rifas más populares del país gracias a su frecuencia diaria en las ediciones Día y Noche.

En esta jornada, el número premiado fue el 3913, con el 3 como quinta balota.

Con más de ocho mil sorteos realizados, la Lotería Chontico se mantiene como una de las preferidas entre los apostadores, respaldada por su continuidad y un atractivo plan de premios.

Premios que multiplican la suerte

El esquema de premiación sigue siendo uno de los mayores atractivos del sorteo: acertar las cuatro cifras otorga un premio equivalente a 4.500 veces lo apostado.

Quienes acierten tres cifras reciben 400 veces, dos cifras 50 veces, y con una sola cifra se multiplica por cinco la cantidad jugada.

El próximo sorteo está programado para el jueves 18 de septiembre, en sus horarios tradicionales, prometiendo nuevamente emoción y expectativa entre sus fieles jugadores.

Lotería Chontico Día hoy | Resultados del jueves 18 de septiembre

Premio mayor: 3913 - 3

Tres últimos: 913

Dos últimos: 13

Cifra completa: 3913

Último número: 3

Lotería Chontico Noche hoy | Resultados del jueves 18 de septiembre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

17 de septiembre de 2025: 4170 - 0

16 de septiembre de 2025: 2562 - 0

15 de septiembre de 2025: 1467 - 0

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche