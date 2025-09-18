Loterías
Un nuevo millonario con el Chontico Día y Noche: resultados sorteo 8192 del 18 de septiembre
A través de canales oficiales se consultan los resultados.
Este jueves 18 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 8.192 de la Lotería Chontico, una de las rifas más populares del país gracias a su frecuencia diaria en las ediciones Día y Noche.
En esta jornada, el número premiado fue el 3913, con el 3 como quinta balota.
Con más de ocho mil sorteos realizados, la Lotería Chontico se mantiene como una de las preferidas entre los apostadores, respaldada por su continuidad y un atractivo plan de premios.
Premios que multiplican la suerte
El esquema de premiación sigue siendo uno de los mayores atractivos del sorteo: acertar las cuatro cifras otorga un premio equivalente a 4.500 veces lo apostado.
Quienes acierten tres cifras reciben 400 veces, dos cifras 50 veces, y con una sola cifra se multiplica por cinco la cantidad jugada.
El próximo sorteo está programado para el jueves 18 de septiembre, en sus horarios tradicionales, prometiendo nuevamente emoción y expectativa entre sus fieles jugadores.
Lotería Chontico Día hoy | Resultados del jueves 18 de septiembre
Premio mayor: 3913 - 3
- Tres últimos: 913
- Dos últimos: 13
- Cifra completa: 3913
- Último número: 3
Lotería Chontico Noche hoy | Resultados del jueves 18 de septiembre
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día
- 17 de septiembre de 2025: 4170 - 0
- 16 de septiembre de 2025: 2562 - 0
- 15 de septiembre de 2025: 1467 - 0
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche
- 17 de septiembre de 2025: 0838 - 6
- 16 de septiembre de 2025: 4671 - 3
- 15 de septiembre de 2025: 0900 - 8