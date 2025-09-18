Suscribirse

Un nuevo millonario con el Chontico Día y Noche: resultados sorteo 8192 del 18 de septiembre

A través de canales oficiales se consultan los resultados.

Redacción Loterías
18 de septiembre de 2025, 8:16 p. m.
Resultado lotería Chontico día y noche del jueves 28 de agosto de 2025
Resultado lotería Chontico día y noche del jueves 28 de agosto de 2025 | Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - YouTube: Resultados de Loterías y Chances en Colombia.

Este jueves 18 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 8.192 de la Lotería Chontico, una de las rifas más populares del país gracias a su frecuencia diaria en las ediciones Día y Noche.

En esta jornada, el número premiado fue el 3913, con el 3 como quinta balota.

Con más de ocho mil sorteos realizados, la Lotería Chontico se mantiene como una de las preferidas entre los apostadores, respaldada por su continuidad y un atractivo plan de premios.

Premios que multiplican la suerte

El esquema de premiación sigue siendo uno de los mayores atractivos del sorteo: acertar las cuatro cifras otorga un premio equivalente a 4.500 veces lo apostado.

Quienes acierten tres cifras reciben 400 veces, dos cifras 50 veces, y con una sola cifra se multiplica por cinco la cantidad jugada.

El próximo sorteo está programado para el jueves 18 de septiembre, en sus horarios tradicionales, prometiendo nuevamente emoción y expectativa entre sus fieles jugadores.

Lotería Chontico Día hoy | Resultados del jueves 18 de septiembre

Premio mayor: 3913 - 3

  • Tres últimos: 913
  • Dos últimos: 13
  • Cifra completa: 3913
  • Último número: 3
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA JUEVES 18 de Septiembre de 2025.

Lotería Chontico Noche hoy | Resultados del jueves 18 de septiembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del JUEVES 18 de Septiembre de 2025.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

  • 17 de septiembre de 2025: 4170 - 0
  • 16 de septiembre de 2025: 2562 - 0
  • 15 de septiembre de 2025: 1467 - 0

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

  • 17 de septiembre de 2025: 0838 - 6
  • 16 de septiembre de 2025: 4671 - 3
  • 15 de septiembre de 2025: 0900 - 8

