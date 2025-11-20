Verifique aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este jueves, 20 de noviembre

Las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelaron este jueves sus resultados más recientes en una jornada que volvió a elevar la expectativa entre miles de apostadores en todo el país. Como es habitual, cada sorteo se realizó bajo supervisión y fue divulgado a través de los canales oficiales de cada entidad.

El Dorado abrió la jornada con el número ganador 0889, cifra que generó reacciones entre los seguidores del sorteo por su frecuencia y la variedad de premios que ofrece. En este mismo espacio se anunció además el resultado de La Quinta, que correspondió al número 5.

Más tarde fue el turno de El Paisita, uno de los sorteos diarios más consultados. La entidad publicó los números favorecidos del día, aunque varios resultados aún están pendientes de confirmación. Las autoridades reiteran la importancia de verificar la información únicamente en fuentes oficiales para evitar confusiones o datos erróneos.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Finalmente, La Caribeña cerró la jornada con la divulgación de sus números ganadores. Este sorteo, especialmente popular en la región Caribe, mantiene un alto volumen de participación gracias a su tradición y su presencia constante a lo largo del día.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche