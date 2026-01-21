Loterías

Verifique si fue el afortunado ganador de la lotería Super Astro Sol: resultados del sorteo del miércoles 21 de enero

Este juego prueba la suerte de los apostadores todas las tardes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
21 de enero de 2026, 9:13 p. m.
Lotería Astro Sol
Lotería Astro Sol Foto: Tomada de redes sociales

El miércoles, 21 de enero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5338 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 5464
  • Los últimos tres dígitos: 464
  • Los últimos dos dígitos: 64
  • Y el signo zodiacal ganador es: Acuario
Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 20 de enero de 2026, sorteo 4739

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Loterías

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 21 de enero: resultados oficiales del sorteo

Loterías

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 21 de enero de 2026

Loterías

Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra si fue uno de los ganadores este miércoles, 21 de enero

Loterías

Cayó Miloto en el país: este es el número ganador que se llevó 1.000 millones de pesos

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 20 de enero de 2026, sorteo 4739

Loterías

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 20 de enero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 20 de enero de 2026

Loterías

Ya jugó la lotería Super Astro Sol el martes 20 de enero: estos son los números con los que se pudo hacer millonario

Loterías

¿Es ganador? Estos son los resultados de la Lotería Chontico del martes 20 de enero de 2026

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Más de Loterías

Lotería Astro Sol

Verifique si fue el afortunado ganador de la lotería Super Astro Sol: resultados del sorteo del miércoles 21 de enero

Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 21 de enero: resultados oficiales del sorteo

Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 21 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de diciembre.

Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra si fue uno de los ganadores este miércoles, 21 de enero

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.

Cayó Miloto en el país: este es el número ganador que se llevó 1.000 millones de pesos

El sorteo emitido por la Lotería del Huila se desarrolló de forma regular, manteniendo la atención de quienes siguen este juego tradicional.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 20 de enero de 2026, sorteo 4739

Sorteo 3137 de la Lotería de la Cruz Roja.

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 20 de enero de 2026

Super Astro Luna, resultados de hoy

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8006, de este martes, 20 de enero de 2026

Cayó MiLoto en Bogotá

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 20 de enero de 2026

Noticias Destacadas