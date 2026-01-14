Loterías

Verifique si se hizo millonario esta noche: La lotería del Meta jugó el miércoles 14 de enero

Los colombianos pueden recibir su premio todas las noches de los miércoles.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de enero de 2026, 3:40 a. m.
Lotería del Meta.
Lotería del Meta. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería del Meta.

Hoy, 14 de enero, se jugó la Lotería del Meta a las 10:30 de la noche, como es habitual.

Para esta jornada, el número ganador es: 5331 de la serie: 068

Este puede su día de suerte: Números millonarios de la lotería Super Astro Sol el miércoles 14 de enero

Sorteo de la Lotería del Meta - miércoles 14 de enero

Número ganador: 5331

Serie: 068

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8000, de este miércoles, 14 de enero de 2026

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 14 de enero de 2026, último sorteo 4831

Loterías

Este puede su día de suerte: Números millonarios de la lotería Super Astro Sol el miércoles 14 de enero

Loterías

Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este 14 de enero

Loterías

Resultados Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 14 de enero de 2026

Loterías

Resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles 14 de enero

Loterías

La Antioqueñita día y tarde este miércoles 14 de enero de 2026: resultados ganadores

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7999, de este martes, 13 de enero de 2026

Loterías

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 13 de enero de 2026

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del martes 13 de enero de 2026

Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Cada semana, cientos de personas prueban su suerte para poder llevarse millones de dólares, en caso de acertar a los números de las balotas, junto con las tres cifras de la serie.

Para participar, los jugadores deben adquirir un tiquete en algunos de los puntos físicos autorizados. En este, eligen cuatro números entre el 0 y el 9, y una serie de tres dígitos. También tienen la opción de permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.

Los premios para la Lotería del Meta son los siguientes:

  • Premio mayor $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000

Más de Loterías

Super Astro Luna, miércoles 14 de enero.

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8000, de este miércoles, 14 de enero de 2026

Lotería del Valle

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 14 de enero de 2026, último sorteo 4831

Lotería del Meta - 24 de diciembre de 2025.

Verifique si se hizo millonario esta noche: La lotería del Meta jugó el miércoles 14 de enero

Resultado Super Astro Sol noviembre 15 de 2025

Este puede su día de suerte: Números millonarios de la lotería Super Astro Sol el miércoles 14 de enero

Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este 14 de enero

Resultados de la lotería Chontico

Resultados Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 14 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles 14 de enero

Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.

La Antioqueñita día y tarde este miércoles 14 de enero de 2026: resultados ganadores

Lotería del Huila - martes 13 de enero de 2026.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 13 de enero de 2026, sorteo 4738

Resultados del sorteo 3136

Este es el resultado ganador de la Lotería Cruz Roja del martes, 13 de enero de 2026

Noticias Destacadas