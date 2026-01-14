Verifique si se hizo millonario esta noche: La lotería del Meta jugó el miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero, se jugó la Lotería del Meta a las 10:30 de la noche, como es habitual.

Para esta jornada, el número ganador es: 5331 de la serie: 068

Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Cada semana, cientos de personas prueban su suerte para poder llevarse millones de dólares, en caso de acertar a los números de las balotas, junto con las tres cifras de la serie.

Para participar, los jugadores deben adquirir un tiquete en algunos de los puntos físicos autorizados. En este, eligen cuatro números entre el 0 y el 9, y una serie de tres dígitos. También tienen la opción de permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.

Los premios para la Lotería del Meta son los siguientes: