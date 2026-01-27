Loterías

¿Ya consultó si fue el ganador de la lotería? Sorteo de Super Astro Sol el martes 27 de enero

De lunes a sábado, esta lotería premia a los colombianos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
27 de enero de 2026, 9:38 p. m.
Lotería Astro Sol
Lotería Astro Sol Foto: Tomada de redes sociales

El martes, 27 de enero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5344 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 4400
  • Los últimos tres dígitos: 400
  • Los últimos dos dígitos: 00
  • Y el signo zodiacal ganador es: Piscis
Resultados lotería Chontico Día y Noche de este martes 27 de enero de 2026

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

