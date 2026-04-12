Ya se conoce el resultado del Baloto: combinación ganadora del sábado, 11 de abril

El Baloto volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia con el sorteo realizado el sábado 11 de abril de 2026, una de las fechas más esperadas por quienes siguen de cerca este popular juego de azar.

Como es habitual, el principal atractivo fue el acumulado, que continúa creciendo y despertando el interés de los apostadores que sueñan con llevarse uno de los premios más altos del país. Semana tras semana, el Baloto se consolida como una de las loterías más jugadas, gracias a la posibilidad de transformar la vida de sus ganadores en cuestión de segundos.

En esta oportunidad, la combinación ganadora del sorteo del sábado 11 de abril fue la siguiente:

Acumulado: 31.200 millones de pesos

Número ganador: 10-24-43-32-33.

Súper balota: 13.

Resultados del Baloto Revancha

Acumulado: 20.100 millones de pesos

Número ganador: 16-06-43-19-26.

Súper balota: 16.

Además del premio mayor, el Baloto también entrega incentivos a quienes aciertan parcialmente la combinación, lo que incrementa las probabilidades de que más jugadores resulten beneficiados en cada jornada.

Quienes deseen verificar si resultaron ganadores pueden hacerlo a través de los canales oficiales del Baloto o en los puntos autorizados en todo el país.

El próximo sorteo promete mantener la emoción, especialmente si el acumulado continúa en aumento, convirtiéndose en una nueva oportunidad para quienes buscan cambiar su suerte.