Loterías

¿Ya vio el número ganador de la Lotería Manizales? Este fue el resultado del 17 de diciembre

Esta es una de las loterías más jugadas del país.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
18 de diciembre de 2025, 11:23 a. m.
La lotería jugó este 17 de diciembre.
La lotería jugó este 17 de diciembre.

La Lotería de Manizales realizó en la noche del miércoles 17 de diciembre de 2025 su sorteo n.º4934, que se llevó a cabo a las 11:00 p. m., hora oficial en la que esta lotería estatal confirma semanalmente los números ganadores.

Esta lotería tradicional de Colombia se juega únicamente los miércoles, y sus premios están respaldados por empresas industriales y comerciales del Estado, tal como lo establece la normatividad colombiana sobre juegos de suerte y azar.

Resultado del premio mayor — Lotería de Manizales

El premio mayor por $2.600 millones quedó en manos del siguiente número:

Número: 4037

Serie: 059

YouTube video v1k7tQcTGSw thumbnail

Resultados anteriores

La lotería, que solo juega los miércoles, ha dejado los siguientes registros en sus sorteos más recientes:

  • 10 de diciembre de 2025: 1868 – Serie 214
  • 3 de diciembre de 2025: 6843 – Serie 197
  • 19 de noviembre de 2025: 3018 – Serie 218
  • 14 de noviembre de 2025: 3917 – Serie 127

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores pueden hacer efectivo su premio en cualquiera de las agencias autorizadas de la red de loterías en Colombia, siempre cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos por la regulación nacional.

Requisitos generales para el cobro

Para reclamar cualquier premio, es indispensable presentar:

  • El billete o fracción original, en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.
  • Cédula de ciudadanía del ganador o ganadora.

Estos lineamientos responden a la Ley 643 de 2001 y a las disposiciones de Coljuegos, que regulan los juegos de suerte y azar territoriales y establecen mecanismos de control de premios.

Noticias Destacadas