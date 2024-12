La implementación de las políticas de felicidad no debe solo recaer en el departamento de recursos humanos sino que debe ser un tema de toda la organización.

En el caso de P&G, Trujillo aseguró que existe un canal de comunicación abierto constantemente con los colaboradores del cual surgen diversas ideas y propuestas , "Si me reúno con 60 colaboradores y de ellos 30 me hablan sobre un mismo tema, tomo ese tema con mucha atención y lo implemento en la compañía", afirmó.

"Hoy en día el 70% de las cargas de los hijos, ajenas a las labores del hogar, recaen en las mujeres, con estas licencias estamos generando un equilibrio y dando más fuerza al rol del padre en la crianza de los hijos, esto es un paso gigante en la vida de nuestros colaboradores y sus hijos", afirmó.

3. Escuchar es más importante que hablar

Además de tener un líder empático, las empresas felices se caracterizan por cabezas que pueden escuchar más que hablar y que se abren a las nuevas posibilidades y a estar dispuestos a reconocer otras ideas.

En el caso de P&G, complementario a todas las reuniones y conversaciones que tienen, hay un espacio para la llegada de jóvenes con nuevas ideas. Por ejemplo, realiza anualmente el P&G Challenge con un reto sobre algún producto en particular. "Se hace una convocatoria y el ganador de Latinoamérica compite con todos los del mundo de donde se saca un solo ganador con una idea que promueve la innovación".

También le puede interesar: Gratitud, muestra de felicidad laboral

Además, dada la escasez de talento, P&G le abre las puertas a los jóvenes universitarios con diversas becas y convenios para conseguir nuevos talentos, abriendo plazas internamente.

4. Capacitar a los gerentes sobre la felicidad

La implementación de las políticas de felicidad no debe recaer únicamente en el líder de la compañía sino que también se dirige a los gerentes, miembros de juntas y en general a todos los que tengan a su mando un equipo, para estar todos alineados en el mismo canal.

Como parte de ese trabajo en equipo, Trujillo destacó la implementación de las políticas de equidad de género dentro de la compañía.

"En P&G tenemos una política de equidad de género sólida que cuenta con un tema de cuotas no solo con cargos que no se merezcan sino con cargos para los que las mujeres estén preparadas. Dentro de la compañía en Colombia podemos decir que el 54% del equipo son mujeres y las cargas están equilibradas, donde las mujeres tienen voz y su éxito no se ve como algo negativo", afirmó

En este sentido, recordó que la equidad de género es un tema que es relevante porque, en primer lugar, es realmente lo correcto en el aspecto cultural y en segundo lugar porque es un caso exitoso de negocio. "Las empresas con buenas políticas de equidad de género incrementan hasta en un 30% a 35% el retorno económico", afirmó.

5. La felicidad es un proceso continuo

Finalmente, Trujillo aseguró que la implementación de las políticas de felicidad en las empresas es un proceso constante que puede tardar de 10 años a 15 años para hacerlo bien, pero que tiene buenos resultados a largo plazo.

"Cada año medimos los indicadores en cerca de 80 temas de felicidad, además del reclutamiento y los niveles de rotación y así podemos comprobar que realmente esta es una política que funciona y que debe continuar por el mismo camino", concluyó.

Lea también: Imágenes: 10 empresas del mundo donde los empleados son más felices