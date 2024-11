El cambio que ha tenido el espacio de la oficina en los últimos meses no tiene precedentes. Pasar del modo vivencial al virtual ha sido duro y aún muchos colaboradores se encuentran en proceso de adaptación y aceptación de esa nueva realidad que impuso la pandemia. Uno de los principales problemas de la virtualidad es la comunicación. Por un lado, la gente ya no está en ese espacio donde antes, por la cercanía, podía escuchar las conversaciones de los demás y enterarse de lo que pasaba en la empresa. Y, por otro, aunque hay herramientas muy sofisticadas para hacer reuniones de trabajo, los psicólogos dicen que parte de la comunicación no verbal se pierde por esta vía.