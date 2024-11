En medio de la cuarentena, los métodos de contratación han tenido que cambiar y uno de ellos ha sido la entrevista laboral.

Los candidatos, igual que sus entrevistadores, han migrado a la virtualidad para poder conocerse y tomar una decisión sobre si es elegido o no para el trabajo.

Lea también: Multinacional canadiense abre 250 vacantes de empleo en Bogotá

Sin embargo, de acuerdo con un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana, el 50% de las empresas colombianas no estaban preparadas para teletrabajar y esto inevitablemente incluye al departamento de recursos humanos y contratación.

De acuerdo con Felipe Franco, gerente senior de Spring Professional, firma de reclutamiento especializado para mandos medios y direcciones de Adecco, "todos estamos en un proceso de adaptación para la realización de entrevistas por medios digitales y virtuales, es un constante aprendizaje".

Sin embargo, Franco asegura que si bien las entrevistas no son presenciales, los aspirantes no deben descuidar ciertos aspectos que son clave para la elección.

"El hecho de no estar en un mismo espacio con el interlocutor no significa dejar a un lado algunas variables importantes como la imagen personal, asistencia cumplida, comunicación estructurada y corporativa. Estar separados no significa dejar la formalidad a un lado", afirma Franco.

Para tener una buena entrevista virtual, según la consultora, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Buena conexión a internet

- Un espacio cómodo para realizar la conversación

- Activar la cámara para que lo conozcan físicamente

También le puede interesar: El sector de BPO contratará más de 15.000 personas este año

- Ver siempre a la cámara para generar cercanía, el lenguaje no verbal es clave para generar impacto.

- Refleje naturalidad y busque siempre la calma, es importante usar las manos para expresar sus ideas y verse más fluido.

Por otra parte, Franco aseguró que "es importante investigar sobre la empresa, conocer al interlocutor con el que se va a reunir, revisar con detalle las funciones del cargo al que se ha aplicado, comprender cómo está el mercado en el que se mueve la empresa y analizar los competidores. Esta previa investigación ayudará a generar un mejor impacto".

Finalmente, el directivo afirmó que los criterios de evaluación de las empresas no han cambiado mucho en la versión ahora virtual de la entrevista. "Las empresas cuentan con perfiles de cargo específicos y estructurados e intentan encontrar en las habilidades del candidato los ajustes a las responsabilidades establecidas", aseguró Franco.

En este sentido, para los reclutadores es fundamental que el candidato entienda la cultura de la empresa y logre hacer match con su interlocutor."El reto está hoy para los candidatos en demostrar sus cualidades y ajuste con la identidad de la empresa", concluyó.

Lea también: ¿Cuáles son las industrias que más contratarán en el segundo semestre?