Como lo dijo la revista The Economist en una de sus más recientes ediciones, el coronavirus ha dado paso a una nueva generación que tuvieron a bien bautizar como Zoomers.

Aunque hay herramientas de comunicación como Teams, Google Hangouts y Slack, el nombre proviene de Zoom, una de las aplicaciones más usadas hoy para realizar teleconferencias, tanto informales como las que se llevan a cabo para asuntos laborales.

Se calcula que en Colombia 93% de las empresas hacen teletrabajo hoy y muchas de ellas usan alguna de estas soluciones para comunicarse con sus colaboradores. Pero más allá de la marca, el problema generalizado de esta generación es su falta de preparación para usar esta tecnología en temas de etiqueta.

Muchos no tienen inconveniente en llegar a estas reuniones sin bañarse, y por eso cancelan la opción de video. Otros no saben pedir la palabra y algunos piensan que en estos casos no pasa nada si se llega tarde. Para los expertos en esta materia, todo eso importa y mucho. Por eso, seis meses después de declarada la emergencia sanitaria en el mundo, se empiezan a dar recomendaciones para corregir los 5 principales errores que algunos comenten al usar una app de videoconferencias. A continuación algunos consejos.

1 Llegar tarde en la virtualidad es tan de mal gusto como en la vida presencial. Muchos creen que no se nota, pero lo cierto es que cada ingreso debe ser aceptado por el director de la reunión, que no comienza hasta tener a todos los invitados. Esa actitud hace perder tiempo. No dé excusas. Llegue temprano.

2 Teniendo en cuenta que muchos usan audífonos que amplifican el sonido, trate de no comer ni mascar nada, especialmente alimentos crocantes. Si tiene hambre coma antes y si lo va a hacer durante la reunión haga uso de la opción mute.

3 La norma sigue siendo no interrumpir. Para pedir la palabra lo más sensato es mirar señales, tal y como lo hacen los expertos en videojuegos. Una de ellas es encender el micrófono. El moderador de la llamada es clave para ver estos guiños y dar turnos. Eso evitará que todos hablen al tiempo. 4 Aunque resulta tentador, los expertos no aconsejan que haga otras cosas mientras se encuentra en una teleconferencia. Por algo está invitado a esa reunión. Cierre todas las ventanas de trabajo en su computador y concéntrese en el asunto de la llamada.

5 Apague su celular y las alarmas de notificaciones. Busque un lugar silencioso para hacer la llamada y cierre la puerta, o dígale a su familia que haga silencio en ese momento. Los niños que interrumpían y los perros que ladraban eran lindos al principio de la pandemia pero no ahora, cuando esta forma de comunicación se convirtió en el nuevo normal.