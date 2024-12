En 2017, Jean-Marc Neveu y Olivier Civil nunca pensaron encontrarse luchando contra la contaminación de mascarillas desechables, cuando fundaron su empresa de reciclaje Plaxtil, en Châtellerault, Francia. En sus inicios se fijaron en los residuos textiles. Desarrollaron un proceso para convertir tejido en un nuevo material reciclable, que ellos describen como "plástico ecológico”.

La evidencia de la contaminación pandémica se puede encontrar tanto en playas aisladas alrededor de Hong Kong como en la costa Azul francesa.

Crecientes montañas de residuos de mascarillas

La contaminación de mascarillas desechables se está acumulando no solo en calles y parques, sino en playas remotas y océanos.

Los límites del reciclaje

Las operaciones de limpieza han extraído mascarillas, guantes y otros residuos del fondo del océano.

Cáñamo, caña de azúcar y alternativas sostenibles

Durante el proceso de reciclaje, secciones de la mascarilla se exponen a luz UV para su descontaminación.

Pero tan pronto como las mascarillas se convirtieron en el atuendo estándar para ayudar a combatir la propagación de la covid-19,"No podíamos simplemente ignorar este desperdicio”, recuerda Neveu.Neveu y Civil no trabajan con mascarillas quirúrgicas utilizadas por profesionales sanitarios, que se eliminan por separado como residuos clínicos en los hospitales. Y aunque podrían procesar mascarillas de tela, se han centrado en las desechables fabricadas a partir de plástico.Como muchas de las telas producidas en masa con las que solían trabajar contienen grandes cantidades de fibras plásticas,Las partes recolectadas se exponen a luz UV para matar todas las partículas de virus restantes y luego se introducen en una trituradora. Las mascarillas trituradas se mezclan con plástico adicional y se procesan en nuevos productos.No solo en las calles de Châtellerault se acumulan residuos de la contaminación pandémica, sino también en las playas y océanos del mundo. Una vez allí,Esther Röling, coorganizadora de la campaña de limpieza "Adventure Clean Up Challenge”, que se celebra anualmente en la isla de Hong Kong, ha visto estos residuos de primera mano. En octubre, el desafío deportivo enfrentó a diferentes equipos en una competición para extraer la basura de 13 zonas costeras de difícil acceso alrededor de la ciudad. Röling informa que encontraron toneladas de mascarillas desechables y reutilizables.Durante los últimos meses, buzos y voluntarios de limpieza, que trabajan con laONG Opération Mer Propre, han recogido un número creciente de mascarillas en tierra y mar."Desde el comienzo del confinamiento hasta hoy hemos recolectado casi 1.000 mascarillas”, cuenta el cofundador, Joko Peltier.Sin embargo, no todos los expertos creen que sea posible el reciclaje de estos residuos a escala mundial. "Lo que los movimientos ciudadanos están haciendo en las playas es muy beneficioso, pero una vez que se recogen los residuos, deberían ir a un vertedero o un incinerador”, explica Jonathan Krone, ecologista industrial y profesor invitado de estudios ambientales en Boston College. A diferencia de una start-up muy especializada como Plaxtil, Krone explica que los procesos de producción en la mayoría de plantas de reciclaje convencionales no se pueden adaptar fácilmente."Imagino que sería técnicamente factible desarrollar un proceso de separación para filtrar las mascarillas, pero no hay suficientes para que este proceso sea económicamente viable”, dice.Y es que cada mascarilla solo pesa una fracción de gramo. "Se necesitan grandes cantidades de materia prima de calidad para que las inversiones en tecnología y sistema de reciclaje dé sus frutos”, resume.Con el fin de evitar el daño ambiental, algunas empresas están dirigiendo su atención a los materiales utilizados en la producción de las mascarillas en lugar de reciclar.Las opciones biodegradables son alternativas interesantes para reducir el uso de plásticos a base de petróleo en la producción de mascarillas, según Krone, pero no exime al usuario de la responsabilidad de desecharla adecuadamente.No obstante, las mascarillas de base orgánica a menudo necesitan sus propias soluciones de compostaje altamente especializadas, explica, porque en los vertederos pueden producir grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero significativamente más potente que el dióxido de carbono.resume Krone, añadiendo que actualmente considera que las mascarillas de tela reutilizables son la mejor solución.

Precimask, por ejemplo, está desarrollando una cubierta facial transparente con una visera opcional hecha de plástico duro, diseñada para ser duradera, en la que se puede inhalar y exhalar aire a través de dos filtros de cerámica. Para ello se emplea una tecnología que normalmente se encuentra en los filtros de piscina y en los sistemas de escape de los coches, según la portavoz de la compañía, Juliette Chambet. Este proyecto de dos empresas francesas se lanzará al mercado a finales de año.

"Nuestro objetivo era producir filtros de cerámica que pudieran limpiarse y, por tanto, reutilizarse tantas veces como se quisiera, sin tener que comprar un nuevo filtro, reduciendo así los residuos” dice Chambet.

Su compatriota Neveu enfatiza que, en última instancia, es importante pensar en todo el ciclo de vida de una mascarilla, concluye.