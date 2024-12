Pensemos en esto: cuando un jugador de baloncesto se dispone a anotar, podríamos anticipar el resultado conociendo el ángulo del lanzamiento y la velocidad de salida del balón. Por unos instantes, y con información confiable, podríamos saber con cierto nivel de certeza lo que estaría por suceder.

Algunos dirán: ¿De qué sirve que las matemáticas puedan anticipar un resultado teórico, si cuando están jugando, nadie pedirá tiempo fuera para hacer estos cálculos? Se perdería el atractivo del juego. Es curioso pensar que, aunque estén presentes en nuestra cotidianidad, las matemáticas cobran valor cuando hacemos el acto consciente de que las estamos utilizando. Pero no siempre es así.

Para ilustrarlo, traigo como ejemplo un fragmento de la serie de Netflix “The Last Dance”, el documental que relata la vida de Michael Jordan. En algunas tomas del juego, se puede apreciar por unos instantes, cómo el jugador sonríe justo después de haber lanzado el balón, aún sin que este hubiera llegado a su destino. Él ya sabía que había anotado. Es como si el modelo que describe el movimiento parabólico lo tuviera interiorizado. El resultado de esa ecuación no lo iba a sorprender.

Matemáticas

Más que un conjunto de números y operaciones, las matemáticas explican de manera lógica la mayoría de los eventos que nos rodean, y en ocasiones, además de describirlos, son capaces de anticipar posibles resultados. Pero a pesar de su utilidad, menospreciamos su valor y tendemos a evitarlas. Posiblemente ese rechazo tiene origen desde nuestra infancia.

El NYT publicó hace unos meses un artículo relacionado con la enseñanza temprana de las matemáticas: “When you’re not a ‘Math Person’ and your kid needs help”. Resalto uno de los consejos que allí entregan: “Independientemente de la precisión de la respuesta, no le diga a sus hijos si es correcta o no. Por el contrario, para alentar su pensamiento matemático profundo, pregúnteles si la respuesta tiene sentido y ¿por qué?”.

Estoy convencido de que allí está la clave. A pesar de que las matemáticas son sinónimo de rigurosidad y precisión, el verdadero valor está en enseñarnos a resolver problemas de manera estructurada, permitiéndonos llegar a soluciones lógicas.

En las Organizaciones

Solo bajo esta aproximación podremos tener la tranquilidad de estar tomando decisiones objetivas y confiables. En los equipos directivos, se necesita contar con personas que tengan el pensamiento matemático “instalado”, pues son ellos quienes basados en (i) la información disponible y (ii) su experiencia, podrán evaluar los mejores escenarios para la organización.

La información es el pilar para cualquier análisis, sin embargo, pocas veces podremos disponer de ella en su totalidad. Esto no debe ser un obstáculo, pues la lógica matemática nos permite tener aproximaciones suficientemente potentes, así sean de manera indirecta, para inferir lo que haga falta.