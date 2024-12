Su novio, por su parte, no tiene nada que ver con la farándula y, al igual que ella, no le gusta ser el centro de atención.

Revistas como W aseguran que el casamiento, cuya fecha aún no se conoce, será de bajo perfil , dado que ella, a pesar de ser una de las actrices más prestigiosas de la meca del cine, es muy sencilla, le rehúye a la ostentación y es celosa de su vida privada.

La actriz ganó el Óscar a mejor actriz en 2013 y tuvo relaciones amorosas con el director Darren Aronofsky, y el hombre de radio y televisión Howard Stern.

De todos modos, no faltará gente del espectáculo y W asegura que invitadas fijas serán las actrices Emma Stone y Amy Schumer, las mejores amigas de Lawrence, al igual que la cantante Adele, quien está preparando la despedida de soltera de la novia.

Cooke Maroney, marchante de arte, se crio en Vermont, trabajó en la galería Gagosian, quizá la más célebre del mundo, y hoy dirige Gladstone 64, que pertenece a una renombrada cadena de galerías en Manhattan.

Conoció a Jennifer el año pasado a través de una amiga común, Laura Simpson, y, según le reveló una fuente cercana a la revista Page Six, del New York Post, la actriz está prendada de él porque la hace reír y no la trata como una celebridad, como lo hicieron otros novios, sino como una persona normal.

La boda, seguramente, será uno de los grandes eventos del año.

* Este artículo hace parte de la última edición de la revista Jet Set. Puede leer otros aquí.