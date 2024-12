Al ser humano, aún el mayor de 70 años, hay que dejarlo vivir. Seguramente el Ejecutivo parte de nuestra indisciplina. Lo raro es que sabiendo cómo somos, desde hace tantos años, no ha tomado las medidas necesarias para educarnos y hacernos “auto-responsables”. Hasta ahora hemos sobrevivido sin la asistencia oficial. Mire usted cómo salta de inmediato el recuerdo del profesor Antanas Mockus, quien sí nos estaba educando. Pero pasó y ya nada quedó. A estas alturas nos salen con esta orden de “encierro” y amenaza de sanciones. Así no se trata al ser humano.

Tampoco me gusta la terminología presidencial. Eso de “abuelitos” suena al cuentico de Caperucita Roja. Además que es estigmatizante y hace creer a los demás, especialmente a los niños y jóvenes, que las personas de edad avanzada ya no sirven para nada. Que somos solo algo para cuidar y para hacernos chistes flojos. El término es ofensivo, discriminatorio y reductivo del ser humano.

En realidad no le temo al contagio, aunque me preocupo como cualquier poblador de la tierra. Tampoco siento que “esté en riesgo”. Si estuviera atemorizado y creyera estar en peligro así fuera lejano, no podría hacer nada pues la angustia me dominaría. Sigo produciendo porque debo y porque me gusta. Cuando salgo, por ejemplo a recoger recibos, pagar servicios, cancelar impuestos, hacer un mercado, y similares, tomo todas las medidas preventivas posibles recomendadas por las autoridades.

Como es claro, esos quehaceres y esas obligaciones no están “encerradas”. Y cuando estoy en mi residencia, camino, alzo las piernas, levanto los brazos, hago el que hago ejercicios. Temo que si salgo un día más de media hora seré severamente sancionado. Así que me mantengo en forma acá, y estoy listo para volver a las calles. Pero sigue pasando el tiempo y todos los días me pregunto, tal vez ingenuamente ¿por qué nos tendrán encerrados?