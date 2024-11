CONFIDENCIA

La OMS se opone al uso del Remdesivir contra la covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este viernes que los pacientes de covid-19 hospitalizados no reciban tratamiento con Remdesivir porque este medicamento antiviral no evita las muertes ni las formas graves de la enfermedad. La recomendación se tomó después de la opinión de su grupo de expertos, cuyas conclusiones se publican en la revista médica BMJ. Esos expertos destacan "la posibilidad de importantes efectos secundarios" de este medicamento, así como "su costo relativamente importante y sus implicaciones logísticas", ya que "debe administrarse por vía intravenosa". Según ellos, todavía no es posible afirmar que el Remdesivir no tiene ningún beneficio. AFP.