Mientras que para las autoridades y el presidente Juan Manuel Santos no hay duda acerca de la muerte de Víctor Ramón Navarro, ‘Megateo’, tras un operativo el pasado viernes en el corregimiento de San José del Tarra (Norte de Santander), el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, informó que aún no hay plena identificación del cuerpo.



Desde el pasado viernes el Ejército entregó al Instituto tres cuerpos, sin embargo, según Valdés, solo se ha reconocido uno de ellos, que corresponde a un miembro del reducto del EPL.



“Se espera tener los perfiles genéticos de posibles familiares, de tal manera que los podamos identificar. Hasta tanto no se tengan esos perfiles, no se podrá hacer el cotejo. Aun no se han completado la identificación de los cuerpos, en donde se supone que está el de Megateo”, dijo Valdés.



Megateo habría muerto, según versiones oficiales, por la manipulación de un explosivo mientras sostenía los enfrentamientos con las fuerzas armadas el pasado 2 de octubre.



El golpe se produjo gracias a un trabajo conjunto entre Ejército y Policía. "Estabamos detrás de él desde hace muchísimo tiempo (...) Esto nos debe llenar de alegría", dijo el presidente Juan Manuel Santos, al confirmar la noticia.



Sin embargo, esa no fue la primera vez que anunciaron la dada de baja del escurridizo capo. El pasado 16 de agosto, Policía y Ejército anunciaron que ‘Megateo’, uno de los capos más buscados, habría muerto durante una importante operación.



Pero lo que parecía el gran duro golpe a este narcotraficante que opera en Norte de Santander vuelve a ser una noticia sin confirmar. El país queda a la espera de que se confirme si finalmente Víctor Ramón Navarro fue abatido o no el pasado viernes.