En Colombia el año pasado murieron unas 16.000 colmenas.

El Tribunal falló al resolver una demanda presentada por el abogado Luis Domingo Gómez, en la que solicitó el amparo de los derechos e intereses colectivos representados en el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio económico, y el manejo y el aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, entre otros.

Gómez explicó que el ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), trabajarán durante los próximos tres meses con el fin de determinar las afectaciones de estos productos a las abejas y otros polinizadores.

Una vez surtido este paso se entrará a verificar que información hay y a partir de los hallazgos se evaluará si se requiere ordenar nuevos estudios que permitan determinar cuál es el impacto real de esta problemática.

Según Gómez, no será tarea fácil pues no todas las entidades tienen interés en que se valore la real afectación de estos insecticidas, debido a que son de un importante uso en la agricultura. Reconoce que en el país la información existente en torno al tema es muy limitada y por eso es tan importante el paso dado por las entidades correspondientes, que decidieron no impugnar la decisión del Tribunal.

Según el apicultor y profesor de la Universidad Nacional, Jorge Euclides Tello, se estima que en el país hay más de 1.000 especies de abejas, sin embargo, la más comercializada y reconocida es la apis mellifera. Manifestó que en Colombia cerca del 90 por ciento de la fruta se produce gracias a que hay polinización cruzada (transporte de polen de una planta a otra), no solo de abejas, sino de avispas, murciélagos, colibrís y mariposas, entre otros.

"Los estudios realizados permitieron determinar que las colmenas son afectadas por los agrotóxicos. Se trata de productos que hacen que estos animales comiencen a mostrar un comportamiento particular: abandonan la cría y la colmena, hasta que finalmente mueren. Insectidas como el fipronil ponen en grave riesgo a estas especies, debido a que tienen altísimos niveles de toxicidad y no hay ningún tipo de control, ni siquiera con una fórmula de un agrónomo", asegura.

Una de las problemáticas es que, según los apicultores, el ICA continúa otorgando licencias para la comercialización de estos productos debido a que la Anla emite los conceptos favorables sobre el uso de los mismo. "El problema no es solo que las abejas se están muriendo, sino las implicaciones que el mal uso de este tipo de insecticidas está causando a la naturaleza y a la salud humana", dijo Tello.