Boris y Bruce: los perros que rastrearán el tráfico de jaguares en Sudamérica

Boris y Bruce son los perros del grupo especial de Operación Jaguar, quienes —según Visscher— pueden ser desplegados hoy mismo para trabajar en Sudamérica. “La pandemia ha detenido el trabajo que íbamos a comenzar en el 2020 en un país que sufre por el tráfico de jaguar, pero estamos esperando que se habiliten los vuelos para empezar la misión” , indica el neerlandés. Por cuestiones de seguridad, todavía no revelan el país de destino. Mientras tanto, en Scent Imprint for Dogs están entrenando un tercer perro para tenerlo listo cuando se abran las fronteras.

Pero Boris no está solo, en el equipo, por ahora, ya hay un integrante más: Bruce, un labrador color caramelo que ahora tiene tres años . “Llegó a nosotros con quince semanas de nacido”, dice Visscher y agrega que llegó de una manera muy distinta a cómo llegó Boris. “Hay una amplia cultura de trabajo con estos animales en los Países Bajos y desde hace años tenemos una alianza con criadores responsables, porque esto también es cuestión de genética”, añade el experto. Bruce proviene de una familia de perros detectores e incluso su hermana, Bliss, también trabaja en Scent Imprint for Dogs en proyectos de conservación dentro de áreas naturales protegidas.

“Para ellos esto es un juego, pero necesitan tener pausas”, añade. Por ejemplo, por cada 20 minutos en busca de partes de jaguar en los aeropuertos, necesitan otros 20 para descansar. Lo mismo sucede en el campo: por cada dos días de trabajo, se necesitan dos días de recuperación . “Por eso es importante tener más perros disponibles”, dice el especialista. No obstante, los animales no son los únicos que deben ser entrenados para que esta misión sea exitosa.

El entrenador: el otro 50 % del equipo

La razón por la que Wesley Visscher ha decidido trasladar a sus propios entrenadores desde Países Bajos hacia Sudamérica tiene que ver con una cuestión de tiempo. “Un perro puede estar listo a los tres meses de entrenamiento, pero no necesariamente es así con el humano que lo manejará”, cuenta el experto. Esto se convierte en un trabajo más difícil en países donde no se ha tenido este tipo de experiencia. “Si queremos una unidad especializada con personal local, esto puede tomar de dos a tres años por el trabajo que hay que hacer con los entrenadores”, detalla.

Esto no se trata solo de comprar el perro, Vischer comenta que en varios países de Asia y África, donde han desarrollado proyectos, ya se había intentado el trabajo con perros, pero no se tuvo éxito. “Nos dicen que tienen a los perros, pero que estos no los ayudan. La respuesta a la mayoría de estos casos es que no saben manejarlos”, agrega.

Le sugerimos: En video: El desgarrador momento en que un perro trata de revivir a su compañero atropellado

Para las experimentadas entrenadoras de perros de conservación, Claudia Wultsch y Stephany Arroyo, uno de los elementos primordiales es “la química” entre el perro y su entrenador. “Puede sonar un poco cursi, pero antes de conocer a Tigre, siento que él no había conocido aún a su humano”, dice Arroyo, bióloga de campo de la organización Panthera. Tigre es el labrador que desde el 2018 la acompaña en expediciones en Costa Rica para recoger muestras de heces de jaguar y, a través de ellas, conocer más sobre el comportamiento del felino. “Desde que nos conocimos en febrero del 2018, ese vínculo no se ha roto”, añade Arroyo.