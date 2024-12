El cambio climático debería ser una preocupación para la salud pública

En los últimos 50 años, según señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS), el obrar humano y, particularmente, la ignición de combustibles fósiles, liberaron inmensas cantidades de dióxido de carbono y gases de invernadero suficientes para alterar el clima mundial.

El cambio climático, que se constituye como la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad, ha preocupado a los científicos, no solo por el impacto en el planeta tierra sino también porque hoy en día se está sintiendo su impacto social en las sequías, pérdidas de las cosechas y los riesgos en la salud.

Por esto, los primeros días del pasado diciembre, la revista The Lancet, una de las más prestigiosas en el mundo científico, publicó un informe que impresionó al mundo, al explicar las razones por las que el cambio climático también debería ser una preocupación para la salud pública. Este se títuló “The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises”.

Según indica el informe, en sus primeras páginas, a pesar de que hace cinco años, los países hicieron un compromiso para limitar el calentamiento global a “muy por debajo de 2 ° C", las emisiones de dióxido de carbono no han disminuido, sino que por el contrario están aumentando de forma constante. De hecho, según se indica, los cinco años más calientes que se han registrado se han producido desde el 2015.

Esto, además de secar algunas fuentes hídricas, acabar con el hielo marino y destruir bosques enteros, “ya ha producido cambios considerables en los aspectos sociales y ambientales subyacentes determinantes de la salud a nivel mundial”.

Algunos de estos son, por ejemplo, que las poblaciones vulnerables del mundo se vieron expuestas a “475 millones de eventos de olas de calor” en el año 2019, lo que tuvo consecuencias en excesos de morbilidad y mortalidad. De igual forma, hubo un aumento del número de días en los que la gente estuvo expuesta a un enorme riesgo de incendios forestales en 114 países.