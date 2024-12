Conocer el estado de salud de los ríos y sus cuencas no solo es una tarea compleja y extensa sino bastante costosa. En un nuevo estudio científico titulado: Validating anthropogenic threat maps as a tool for assessing river ecological integrity in Andean-Amazon basins y publicado en la revista PeerJ, varios investigadores desarrollaron y validaron modelos empíricos que muestran el vínculo entre la integridad ecológica de los ríos —su salud o buen estado a nivel físico, químico y biológico— y las amenazas causadas por actividades humanas en cuencas andino-amazónicas grandes, heterogéneas y biodiversas.

Los análisis tomaron como referencia la cuenca del río Napo en Ecuador. Los científicos registraron datos sobre las poblaciones de invertebrados acuáticos, la calidad del hábitat y los parámetros físico-químicos del agua para conocer la salud de 140 fuentes hídricas en la cuenca de este importante río que desemboca en el Amazonas. Simultáneamente, generaron mapas que describen la ubicación, el alcance y la magnitud del impacto de nueve amenazas antropogénicas, es decir, causadas por el humano: asentamientos y poblaciones, minería, agricultura y usos del suelo, hidroeléctricas, termoeléctricas, actividades petroleras, granjas acuícolas, extracciones de agua y carreteras.

El estudio concluyó que las carreteras, los asentamientos humanos y las actividades petroleras son las variables que más influyen a la hora de hacer predicciones sobre la salud de los ríos. Además, consideran que los mapas de amenazas son una herramienta útil para la planificación y conservación a gran escala de los ecosistemas de agua dulce y que el ejercicio científico hecho en el Napo puede aplicarse en otras cuencas, reduciendo costos pues solo se requerirá validar los datos en los puntos que sean de interés para investigadores o tomadores de decisiones.