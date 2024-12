Microplástico, alimento de los peces en arrecifes y manglares de Bolívar

Los microplásticos están generando un impacto muy importante en las especies marinas, dado que al ser partículas tan pequeñas es muy difícil su manejo como desecho contaminante, lo que lleva a que los peces los consuman de manera permanente.

Andrea Luna, directora del semillero Aquasistemas, de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que la ingesta permanente de estos productos termina afectando la salud de los peces e incluso la salud humana, porque finalmente estos son animales que hacen parte de la alimentación de las personas.

Al ser un tema relativamente nuevo en la investigación científica y ya que particularmente en Colombia no se ha estudiado a profundidad, esto llevó a Valeria Jiménez Cárdenas, ecóloga javeriana, a analizar la presencia de dichas partículas en los peces de Isla Grande, en el departamento de Bolívar.

La investigación se centró en la extracción de partículas plásticas del tracto digestivo de 60 individuos de peces pertenecientes a cinco especies diferentes distribuidas en los ecosistemas de arrecife de coral y de manglar de esta zona del país.

El primer resultado hallado a partir de la investigación fue que todas las especies analizadas tenían este material en su tracto digestivo. “Estas fragmentos, al ser tan pequeños, son confundidos con alimento por los peces, ya que las especies analizadas son depredadoras visuales”, explica Jiménez.

Le recomendamos: Conozca la historia del capitán de la sabana: un pez único del río Bogotá

Este tema es especialmente sensible para el desarrollo normal de estos animales. “Ellos se sienten satisfechos porque sus estómagos están llenos, pero en realidad no se están alimentando con nutrientes que son importantes. Así, pueden presentar deficiencias por falta de recursos energéticos, en las defensas inmunitarias, el desarrollo y la reproducción”, agrega Luna.

Según las investigadoras, el acopio de microplásticos en el organismo del pez causa tres impactos principales: bloqueos internos, lesiones en el tracto digestivo y exposición a químicos contaminantes.

La acumulación interna genera obstrucciones en su sistema digestivo, que no permiten la circulación normal del alimento y la expulsión de los desechos. “En uno de los individuos se encontró un fragmento con forma de esfera, como un tapón en el inicio de los intestinos, y este tenía un aspecto muy similar a un huevo de pez”, detalla Jiménez.

Mayor impacto en las hembras

Un aspecto curioso en la investigación es que se encontró mayor cantidad de plásticos en las hembras. Para Valeria Jiménez esto se puede explicar por la mayor demanda de energía que requieren los individuos de sexo femenino para el proceso de reproducción y la producción de óvulos saludables. “En algunas especies a las hembras les toma un año más madurar sexualmente, comparado con los machos. Esto hace que consuman mucho más alimento y potencialmente, más plástico”, detalla.

Pero los efectos de la acumulación de este material van más allá. Como el organismo no puede procesar dichas partículas, las hembras en especial no se nutren adecuadamente y esa desnutrición puede tener impactos directos e importantes en la descendencia. Esto puede derivar en que las crías no tengan todos los elementos requeridos para su desarrollo por lo que podrían nacer con ciertos problemas neurológicos, desnutridos y de menor tamaño.

Otro de los hallazgos de las investigadoras en su análisis, es que los plásticos encontrados tenían puntas filosas que pueden generar heridas heridas a lo largo del tracto digestivo. Frente al punto de exposición a sustancias químicas contaminantes, explican que las investigaciones avanzan para conocer las consecuencias reales, pero que ya se conoce que estos químicos pueden provocar disrupción endocrina, es decir, problemas en el equilibrio hormonal de los animales.

Jiménez y Luna, explican que la investigación compara la presencia de microplásticos en dos ecosistemas: manglar y arrecife de coral. Este es el primer estudio en el país que arroja información de este tipo y los resultados demuestran que las especies de manglar presentaron mayor cantidad de plásticos.

En su concpeto, esto podría estar relacionado con el Canal del Dique. El constante dragado y la apertura de las compuertas aportan grandes cantidades de sedimento al agua dulce que desemboca en las Islas del Rosario. "El amplio caudal de esa plataforma permite que los residuos lleguen más lejos y los plásticos, por ser livianos, tienen mayor flotabilidad", aseguran. Sin embargo, estos materiales también pueden provenir de actividades en las islas como el turismo.

Le sugerimos: El 17% de los animales marinos podría desaparecer antes de 2100

Los manglares actúan como un filtro en el que las raíces de los árboles atrapan una parte considerable de plásticos. Las investigadoras coinciden en que aún falta ahondar más en este tema, pero que su trabajo ya da un indicio de cómo es la distribución de plásticos en el mar, dónde se están acumulando y cuáles serían los principales ecosistemas para priorizar en la mitigación de esta problemática.