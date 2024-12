Minambiente le apuesta a que las lluvias mejoren la calidad del aire en Cúcuta

No todo es Bogotá señores. Estamos pasando por una emergencia ambiental del carajo, esto es Cúcuta, así amanece hoy ¿qué pasa con las autoridades? NOS ESTAMOS INTOXICANDO #SosCucutaSeAsfixia #CucutaBajoElHumo #CucutaSeAsfixia @IvanDuque @CancilleriaCol @ingjairoyanez pic.twitter.com/YeVMpdkiO8

Aseguró que adicionalmente se requiere de un plan de manejo de quemas a corto, mediano y largo plazo. "Los incendios son un problema estacional que ocurre siempre entre enero y abril y afectan la calidad del aire de toda Colombia, pero el resto del año las autoridades deben continuar dando la pelea para restringir y controlar a las industrias y los vehículos ", sostuvo Belalcazar, quien afirmó que los incendios no se pueden usar como excusa para no actuar contra las fuentes que generan un mayor grado de contaminación.

Sin embargo, el experto afirmó que para el caso de Cúcuta no era suficiente ya que en Venezuela continuaban en temporada seca y las quemas seguían. "La mejoría en la calidad del aire en esa región va a ser paulatina y se va a demorar un par semanas más mientras se apagan los incendios en la frontera", sostuvo.

Agregó que desde el ministerio y la gobernación van a fortalecer la vigilancia de la calidad del aire de Cúcuta para poder entender y modelar bien este fenómeno. Para tal fin se contará con el apoyo del gobierno de Suiza. "La calidad del aire no tiene una causa única, es la combinación de muchos factores, entre ellos, el clima, la dirección y velocidad de los vientos, las condiciones de vida de la población y la interacción de las diferentes fuentes y emisiones", aseguró la viceministra, quien agregó que continuarán trabajando intensamente para resolver esta emergencia.

María Claudia García, viceministra de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente, señaló que tanto Corponor como el gobierno nacional han venido trabajando intensamente en determinar las causas y establecer medidas para mitigar los impactos, la cuales incluyen la suspensión temporal de actividades generadoras de emisiones atmosféricas para industrias como la carbonera, la ladrillera, la cementera, al igual que las dedicadas al procesamiento de cebo, lavado y tinturado textil en Cúcuta y otras poblaciones. Medida que genera inquietud en vista de que este tipo de empresas no deberían estar operando desde hace varios días, tras la orden del gobierno de confinamiento preventivo.

La mala calidad del aire puede desencadenar problemas de salud pública en la ciudadanía. Foto: archivo particular.

Daniel Bernal, experto en calidad del aire, por su parte, aseguró que es bueno que llueva porque se apagan los incendios que todavía se registran en el Catatumbo y terminan afectado el aire de Cúcuta, pero indicó que es indispensable determinar realmente cuál es la causa que está generando esta emergencia.

“Las proyecciones satelitales nos indican que mañana, el sábado y el domingo la calidad del aire mejorará en toda Colombia, como ha venido ocurriendo en los últimos días gracias al ingreso de la temporada de lluvias. Sin embargo, en esa región no ha ocurrido debido a que algo muy puntual debe estar pasando allí”, manifestó.

Bernal no cree que ni la industria ni el transporte estén generando esos fenómenos en vista de que la mayoría de estos sectores está frenados por cuenta de la cuarentena por el covid-19. “Una mala calidad el aire en tiempos de coronavirus empeora la emergencia porque las personas están más sensibles a contraer enfermedades respiratorias agudas y eso es un agravante”, manifestó.

El experto aseguró que Cúcuta, como muchas otras ciudades del país, estaba muy mal frente al monitoreo de calidad del aire. “Por eso es que nadie sabe qué pasa y los informes son entregados cuando el gobierno quiere y como le conviene. He venido insistiéndoles a varias personas de allá que me han consultado que monten su propia red ciudadana de monitoreo para que, por lo menos, observen las tendencias y dejen de depender del gobierno. Puede que no sean resultados oficiales, pero sirven”, resaltó.