“Vemos al mar como una mancha azul estéril, cuando en realidad dependemos de él"

JAS: Pues esa no es la principal preocupación. Hoy en día el microplástico que llega al mar viene de micropartículas, principalmente de las que generan las llantas de los carros. Cada carro con sus llantas, por ejemplo, genera un kilo de material particulado de entre dos a cuatro micras. Esas partículas van al cielo y luego con la lluvia llegan al mar. También están las micropartículas de la ropa. Usted ve, y ahora las camisas no dicen 100% algodón sino 50% poliéster y 50% algodón. De esos productos salen millones de microfibras que también llegan al mar y que están contaminando el océano, hasta las capas más profundas. Usted puede tener toda una ciudad andando en carros eléctricos, pero la contaminación de las llantas va a seguir llegando a las fuentes de agua. Usted dirá: pero el agua que yo tomo viene de Chingaza y está purificada. Pues esas micropartículas también llegan a los embalses por la lluvia, por eso digo que venimos consumiendo microplástico hace mucho tiempo. Y el problema es que esas micropartículas generan afectaciones en la salud, principalmente en el sistema endocrino. Mi próximo libro sobre biodiversidad, que sale el semestre entrante, hace una revisión sobre este tema.

JAS: Bueno, no se dice mucho al respecto, pero las capturas de pesca vienen en disminución desde hace 60 años. Y aunque ya no se captura como antes, el mar sigue siendo una fuente de alimentos esencial y hay algunos ejemplos de sostenibilidad y otros no. El atún, por ahora, sigue manteniéndose sostenible pese a la presión a la que se somete el recurso. Sin embargo, hay otros organismos como las anchovetas o las sardinas que están siendo afectadas y de las cuales se extrae la harina de pescado, que se usa para alimentar salmones, pollos y otros animales. Estos organismos pueden quedar en riesgo por la crisis climática y ahí vendrían muchos riesgos en términos de seguridad alimentaria. A este problema hay que sumarle el hecho de que los océanos se han venido contaminando hace años con mercurio, por la minería de oro. En las selvas, por ejemplo, la minería de oro de aluvión hace que el mercurio llegue al mar por los ríos, y eventualmente por la lluvia, y se va bioacumulando. Por eso podemos encontrar mercurio en diferentes animales, como el atún y tiburón. La clave es buscar fuentes alternativas de alimento de origen marino como la acuicultura.

JAS: Bueno, cuando usted va al Golfo de México se encuentra con una cantidad de plataformas de extracción de crudo inimaginables que llevan años funcionando. Hay zonas donde naturalmente emana muchísimo petróleo. Pensemos por ejemplo en Santander, a veces usted va por la carretera y se encuentra vetas por las que sale petróleo naturalmente, por ser un componente de la geología superficial. Ahora, en las actividades marítimas hay muchos riesgos y desastres naturales. Una sola catástrofe como la del Deepwater Horizon, por ejemplo, borró con el codo todo lo que se había hecho con gran cuidado. Por intervenir en pozos petrolíferos submarinos se generó un desastre ecológico lamentable. En Colombia hay muchísimos lugares submarinos que pueden tener petróleo, pero se necesita la mejor tecnología para evitar ese tipo de desastres y en vista de nuestra poca experiencia off shore no lo recomendaría.

CODS: ¿Existen otros agentes similares de los que no tengamos conocimiento?

JAS: También tenemos un exceso de esteroides que, si bien son naturales en cualquier animal, se incrementan en algunos casos, como en la producción de ganado. El agua que pasa por las plantas de tratamiento no logran muchas veces deshacerse de los esteroides y estos llegan a los ríos y al mar, afectando a los peces y generando cambios abruptos en los ciclos reproductivos de algunas especies. Entonces sí, también hay miles de especies amenazadas por la calidad de las aguas vertidas.

CODS: ¿Cómo ve el futuro del agua potable con los tratamientos de desalinización?

JAS: Ahora que lo menciona, la sal marina ya está llena de microplástico. Usted examina la mina de sal en Manaure y encuentra esas micropartículas. El mar tiene muchísima agua, por supuesto, el problema ahora son los costos para desalinizar el agua, es un proceso que demanda mucha energía ya sea por destilación o por ósmosis reversa.

CODS: ¿Cómo puede ser la adaptación de los océanos ante la crisis climática?

JAS: Los océanos han tenido épocas geológicas con niveles muy bajos de oxígeno, el problema son los seres vivos que se enfrentan a la extinción, al menos local. El océano, como explicaba anteriormente, participa dinámicamente en el ciclo del agua, generando vapor de agua, que es gas que naturalmente genera más Gases Efecto Invernadero (GEI). Hasta hace 15 años, por ejemplo, se descubrió que el Fenómeno del Niño era la respuesta cíclica a la acumulación del vapor de agua, debido a la temperatura, por lo que se generaban cambios abruptos en los vientos y en la forma como interactúan con el océano. Cuando los ciclos cambian, los que nos vemos afectados somos nosotros los seres vivos. No puede haber un buen entendimiento del cambio climático si no se incluyen los océanos.

Por otro lado, el aumento en la temperatura también incide en la disminución del oxígeno neto en los océanos. Y el problema es que nosotros no queremos entender que la Tierra está integrada y que nuestras intervenciones tienen efectos en toda la biósfera. Si usted ve, las Metas del Milenio no incluían a los océanos, y después, entendiendo un poco mejor a la biósfera, los incluyeron en los ODS. No hemos entendido que la biósfera hay que cuidarla en su integridad, no es solamente invertir en la salud o la economía, es ver todo como un sistema.

CODS: ¿Cómo están los océanos de Colombia? ¿Qué tanto sabemos de ellos?

JAS: Tuve la suerte de hacer parte de la Misión Internacional de Sabios del año 2019 en el foco de océanos y recursos hidrobiológicos. Hicimos un diagnóstico sobre cómo están los océanos y bueno, nuestros mares están subexplorados y subaprovechados, no los conocemos bien, no tenemos un mapa de nuestra topografía submarina, por ejemplo. El mar para nosotros es una mancha azul estéril en un mapa, nadie lo ve como algo interesante, pero nos podría aportar muchísimo en términos de seguridad alimentaria, ciencia y bienestar. El potencial para la industria es enorme pero poco se ha explorado. Y volvemos a lo que hablamos al comienzo: los tratamientos farmacéuticos de vanguardia tienen componentes marinos que muchos ignoramos durante años. Permítame una última predicción, los microorganismos marinos tendrán cada vez más un mayor impacto en la ciencia y la industria.

CODS: Lo que usted señala me hace pensar en el coronavirus…

JAS: Hace unos meses estaba tomando fuerza la idea (conspirativa) de que el virus había sido creado en un laboratorio, y lo más benéfico que podría pasarle al ser humano es que realmente, que lo dudo mucho, el origen hubiese sido un error de laboratorio, porque eso hubiese significado que el riesgo de desborde zoonótico de nuevos virus actualmente no es muy alto en el planeta. Pero, al contrario, ahora existe consenso en que fue un desborde zoonótico, que pasó de un animal al ser humano. Esto genera preocupación, pues con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad aumenta el riesgo de que nuevos virus nos afecten y esta situación por la que estamos pasando la podríamos tener cada tres o cinco años.

Hace poco estaba leyendo sobre unos murciélagos en Australia que se conocen como los zorros voladores, son grandes, pueden medir más de un metro. Este animal come flores de eucalipto. Con las anomalías climáticas en Australia, cada vez es más difícil que el animal encuentre su alimento, por eso han llegado a ciudades como Sydney y los científicos ya descubrieron que ese murciélago porta asintomático un virus Hendra cuya mortalidad puede ser del 70% en humanos. De hecho se han presentado algunos brotes debido a que el virus pasa del murciélago al caballo y del caballo al hombre. Ante la crisis ambiental, aumenta el estrés del animal y por eso ha llegado a las ciudades y el paisaje rural. Por eso le digo: la probabilidad del laboratorio era la menos preocupante. Esto también lo incluí en mi nuevo libro sobre biodiversidad.

CODS: ¿En Colombia cómo se presentan estas afectaciones?

Aquí tenemos ratones salvajes que también pueden albergar riesgos como los hantavirus, que usualmente generan una fiebre hemorrágica. En cada país de Suramérica hay otra cantidad de especies que son poseedoras de hantavirus, el nuestro se llama Necoclín pero debo ser claro en esto, la culpa no es de las especies; cuando se alteran los ciclos naturales y se afecta la biodiversidad estas cosas van a pasar. Para algunos la solución es llenarnos de salas de cuidados intensivos, pero lo que hay que admitir realmente es que estamos alterando los procesos que mantienen la biodiversidad a una escala planetaria.

En Colombia debemos entender por ejemplo que el Chocó, uno de los lugares más húmedos del mundo y que está ligado a los procesos oceanográficos del Pacífico. Gracias a esas características, tenemos tanto potencial hidroeléctrico. Entonces cuando hacemos modelamientos debemos tener en cuenta esa integración de la tierra y los océanos, de lo contrario seguiremos apostando nuestra sostenibilidad a ciegas.

CODS: ¿Y en términos de otros virus, cómo estamos en el trópico?

JAS: El trópico tiene varias complejidades. La fiebre amarilla, por ejemplo, llegó de África y se vino junto con su vector, el mosquito tigre Aedes aegypti, que fue invasor en toda América y que transmite enfermedades difíciles como el dengue, zika y chikunguña. Ojalá que la enfermedad del Covid-19 nos haga reflexionar sobre los riesgos virales que tenemos desde hace décadas y sigamos el impulso para estudiarlos y contenerlos.

En Colombia también me preocupa mucho la deforestación, principalmente por la ganadería. Y no se trata de decir que se acabe la ganadería, pero existen otras formas de producción sostenible. La ganadería bajo sombrío, por ejemplo, produce 70% más y tiene menos costos. Existen formas de producir ganado en los bosques y de mezclar esta actividad con otros cultivos y actividades como el ecoturismo. Pero es muy triste ver cómo la ciencia ha encontrado soluciones, pero por falta de voluntad política no se han implementado. Lo menciono porque la deforestación nos expone a epidemias y a ser vulnerables ante los cambios climáticos.