Este jueves, de manera intempestiva, reapareció la duda sobre si Víctor Ramón Navarro, ‘Megateo’ murió o no. Esto, por cuenta de lo que informó Medicina Legal: el cuerpo del capo del narcotráfico no ha podido ser identificado.



La incógnita apareció pese a que, para el Gobierno y las autoridades, no hay duda de que ‘Megateo’ murió en medio de una operación de la Policía, cuando intentó responder a la acción de un equipo de asalto especializado.



Esa certeza también se fundamenta en pruebas técnicas de inteligencia en poder de las autoridades.



Una de ellas es una conversación del pasado viernes 2 de octubre a las 6:02 a. m., interceptada por inteligencia. En ella hablan ‘Puchero’, jefe de seguridad de 'Megateo', y otra persona sin identificar a quien le confirman la muerte de una persona a la que identifican como el ‘papá’.



-"Averígüese que por ahí estaban llamando a preguntar"



- "Ah no, viejo, dígale que ‘papá’, lamentablemente murió. No haga mucha bulla porque quedó fue despedazado, yo confió en usted", dice un hombre que solloza.