Así se vivirá la Caravana navideña del Acueducto de Bogotá: recorridos y horarios para los próximos días

La temporada navideña en Bogotá se ilumina con una iniciativa que fusiona el espíritu decembrino con la preservación del páramo, el ecosistema altoandino en donde nace el agua que abastece a millones de ciudadanos.

La Caravana Navideña de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que inició el pasado 10 de diciembre y culminará este 19 de diciembre, ha recorrido las calles de la ciudad con “el espíritu del páramo” para mostrar que la conexión con la naturaleza también es parte de la celebración.

Compuesta por 9 rutas que han recorrido casi todas las localidades de la capital, la caravana hace parte de las actividades distritales de “Navidad es Cultura 2025” y busca no solo entretener, sino educar sobre el rol crucial de los páramos en el suministro de agua potable para la ciudad.

La caravanas iniciaron el pasado 10 de diciembre y culminarán este 19 de diciembre. | Foto: Acueducto de Bogotá - API

Bogotá depende en un 70 por ciento de los páramos de Chingaza, Sumapaz y Guerrero para garantizar el abastecimiento hídrico. Estos ecosistemas, frágiles y únicos, actúan como esponjas naturales que capturan la humedad de las nubes y la filtran hacia ríos y embalses, garantizando el flujo constante de agua a más de 8 millones de habitantes. Sin embargo, amenazas como el cambio climático, la deforestación y la expansión urbana ponen en riesgo esta fuente vital.

El llamado de la Alcaldía de Bogotá y la EAAB es a mantener el espíritu navideño y conectar con el ecosistema que hace de Bogotá “mi ciudad, mi casa”.

Este es el recorrido para disfrutar de las rutas navideñas programadas para los próximos días:

16 de diciembre. Desde la Avenida calle 127 con carrera 71D, hasta la Avenida carrera 7 con calle 126.

17 de diciembre. Desde la Avenida carrera 19C con calle 48C Sur (Parque El Tunal), hasta la Avenida Ciudad de Cali con Avenida 1 de Mayo

18 de diciembre. Desde la Avenida Carrera 91 con Calle 147, Parque Central Suba, hasta la Avenida Carrera 91 con Calle 146C Bis. En este recorrido, la Caravana partirá del Parque Central de Suba, recorrerá varios sectores de la localidad y regresará al mismo punto.

La caravana también llega al municipio de Soacha

En la programación de los recorridos también se incluyó al municipio de Soacha. A partir de las 5 de la tarde del próximo 19 de diciembre, la Caravana Navideña iniciará desde Ciudad Verde. Allí, los soachunos disfrutarán de luces, música y todo el espíritu de la Navidad.

El próximo 19 de diciembre, la caravana llegará a Soacha. | Foto: Acueducto de Bogotá - API

Actualmente, en este municipio la EAAB ofrece una cobertura de 94 por ciento en acueducto y de 85 por ciento en alcantarillado. Para la entidad, es clave llegar a Soacha con un mensaje navideño donde se recuerde la importancia de cuidar el agua y los páramos.

En la caravana verán vehículos emblemáticos de la Empresa, ambientados con el espíritu del páramo, y estará acompañada por Renacua y personajes que representan la vida en este ecosistema tan importante para el agua que nos llega a todos.

El recorrido es a partir de las 5:00 p.m.

Desde la diagonal 40 con Carrera 34a, hasta el Parque Tibanica – Calle 33 con Carrera 6a Este