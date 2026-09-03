Cartagena se alista para una prueba extrema: atletas de 41 países competirán en el Ironman 51.50

Cartagena vibrará nuevamente con una de las competencias deportivas más famosas a nivel mundial. Este 6 de septiembre, atletas de 41 países participarán en la cuarta edición del Ironman 51.50, una prueba de triatlón que combina natación, ciclismo y atletismo, y que recorrerá algunos de los escenarios más representativos de la ciudad.

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El evento forma parte del circuito internacional de The Ironman Group. A diferencia de las pruebas de larga distancia asociadas tradicionalmente con la marca Ironman (aproximadamente 250 km), el 51.50 recibe su nombre porque los atletas recorrerán 51,5 kilómetros distribuidos entre las tres disciplinas que componen el triatlón.

¿Por qué es tan exigente un Ironman?

Hacer un Ironman implica, como mínimo, 4 horas de entrenamiento diarias durante meses para poder llegar a terminar una prueba. Quienes han finalizado esta carrera lo presumen con orgullo, porque, como lo describió Silvia Domínguez, quien participó en el Ironman de Lanzarote, “se requiere de una motivación extraordinaria que te empuje cuando no puedes más. Es como la vida misma”.

El esfuerzo físico es tan grande que un competidor puede gastar hasta 12 horas en concluir la prueba. Pero en Cartagena el Ironman será solamente de un quinto de la longitud, y por ello se tendrán seis horas para completar el circuito. La carrera comenzará a las 6:15 de la mañana en el Muelle La Bodeguita.

El primer segmento será de natación, con 1,5 kilómetros en la Bahía de las Ánimas. Después, los participantes pasarán al recorrido de 40 kilómetros en bicicleta y terminarán con una carrera atlética de 10 kilómetros por el Centro Histórico de Cartagena. En total, los tres recorridos completarán los 51,5 kilómetros que dan nombre a la competencia.

La organización tiene previsto que la meta y la zona de recuperación estén ubicadas en la Plaza de la Aduana, en donde también se realizará la ceremonia de premiación, programada para las 12:00 del mediodía.

Los atletas que logran terminar un Ironman se conocen como “finishers”. Foto: Getty Images for Ironman

Esta experiencia tendrá un preámbulo a la altura de la ciudad. Se trata de la Expo 5150 Triathlon Cartagena de Indias, que estará abierta al público durante el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre en el Hotel Estelar Bocagrande.

La exposición hace parte de las actividades que acompañan la competencia y anteceden la jornada deportiva del domingo.

Este gran evento deportivo también tiene un impacto significativo para el turismo en la ciudad. Desde Corpoturismo señalaron que se trata de una oportunidad para fortalecer la imagen de Cartagena como destino para el turismo deportivo internacional.

Además, la visita de estos atletas de alto rendimiento y sus acompañantes dinamizará sectores como hotelería, restaurantes, transporte, comercio y servicios turísticos.