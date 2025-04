Conozca esta iniciativa que es referente en el cuidado y bienestar de la persona mayor

Daniel y Martha, ejemplo de vejez con vitalidad

“El médico me remitió por el dolor de rodilla. Además, tenía sobrepeso, y también por el hipertiroidismo. Yo noto que me he vuelto más ágil”, relató Marta. “Siento muchas diferencias, ya puedo subir las escaleras, mejoré mucho mi salud. Me han enseñado de todo, incluso a comer, a descansar de la manera adecuada”, añadió.