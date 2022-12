Desde las regiones reclaman autonomía territorial y descentralización. Esta es la cruzada que emprendieron en 2022 los departamentos en Colombia

¿Cuáles son los temas centrales de la agenda común entre los departamentos y el Gobierno nacional para seguir impulsando el desarrollo de los territorios?

DIDIER TAVERA: La agenda común con el Gobierno nacional está enfocada en la descentralización, la autonomía regional, el ordenamiento del territorio, la protección del medio ambiente y el bienestar de los colombianos basado en la prestación de servicios públicos y la garantía de sus derechos. Esa sinergia incluye temas que hacen parte de la agenda global, y de las prioridades nacionales, como combatir el cambio climático, conservar y cultivar el agua y proteger la Amazonía. También contempla la apuesta por el turismo sostenible; y hemos establecido líneas de trabajo conjunto en materia de paz, seguridad y la atención de desastres asociados a la ola invernal.

En materia de paz, ¿cómo avanza la Comisión de Paz de la FND?

D.T.: Estamos listos para participar activamente en la construcción de la Paz Total que ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Es por esto que venimos trabajando junto al Comisionado de Paz, Danilo Rueda, en una agenda conjunta para empezar a articular el gran plan que tiene el Gobierno, con los intereses y prioridades de los gobiernos territoriales.

Un tema importante es el suministro de agua potable y saneamiento básico en todas las regiones. ¿Qué se necesita para avanzar de forma más efectiva en garantizar la prestación de este servicio esencial?

D.T.: Más presupuesto y menos tramitología que impide el acceso eficiente. Celebramos el anuncio del Gobierno de que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo este será uno de los sectores con mayores recursos de inversión. Con la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, acordamos trabajar en mesas técnicas territoriales, cambios normativos, así como en la revisión de la funcionalidad de la ventanilla única y los pliegos para el trámite de los proyectos, pues sin duda este ha sido un cuello de botella. La articulación entre el Gobierno, los gestores de los PDA, los departamentos y los municipios, será la clave para llevar estos servicios a los colombianos, superando los problemas de las servidumbres y la gestión predial que dificulta la eficiente ejecución de los proyectos en las regiones.}

Este año iniciaron una cruzada para poner en la agenda del país el concepto de federalismo como herramienta para la descentralización y autonomía territorial. ¿Por qué es tan importante transitar por esa ruta?

D.T.: Está claro que el centralismo en Colombia ha fracasado. Los altos índices de pobreza y desigualdad que se registran dan cuenta que el modelo ha sido ineficiente. El Estado no ha logrado llegar a los ciudadanos para responder a sus necesidades y demandas, sobre todo en regiones dispersas y apartadas, donde la capacidad del gobierno central es insuficiente, y no hay manera de abarcar técnica, política y operativamente la totalidad de la nación.

¿Es un tema de recursos?

D.T.: Hoy hay una responsabilidad cedida que no cuenta con los recursos suficientes. Por ejemplo, del ciento por ciento de los ingresos tributarios de la Nación, el 81 por ciento los administra y controla el gobierno central en Bogotá y el 19.1 por ciento vuelven a los territorios: 14.5 por ciento para los municipios y tan solo el 4.6 por ciento para la gestión departamental. Esto ha repercutido en que no se puedan prestar los servicios públicos con eficiencia y que la ejecución de los proyectos y planes de desarrollo también se vean afectados y desfinanciados. Sin embargo, no es sólo un tema de recursos, hasta para tomar decisiones prácticas y de respuesta inmediata al ciudadano, es necesario contar con la aprobación y trámite ante el Gobierno nacional. Por eso, las regiones reclaman la autonomía territorial y la descentralización que fue proclamada en la Constitución Política de 1991. Avanzamos en esta tarea a paso firme y nuestra próxima cita será el 8 de mayo de 2023, en la conmemoración de los 160 años de la Constitución Federal de Rionegro (Antioquia).

¿Cuáles identifica cómo los mayores logros de la FND en 2022?

D.T.: Algunos de ellos administrativos, como la entrega del documento, denominado ‘Las regiones proponen’, que aportó propuestas concretas, reales y coherentes desde las Gobernaciones y la FND para contribuir en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) con enfoque territorial. Por otro lado, de cara a la agenda legislativa, celebramos la inclusión de las proposiciones regionales dentro del Presupuesto General de la Nación y el Presupuesto del Sistema General de Regalías; y la aprobación del nuevo Régimen Departamental, el cual no había sido actualizado en 36 años y que significará, luego de su reglamentación y la implementación de sus artículos, la modernización de los departamentos. Destacamos también la firma del convenio con la DIAN que por primera vez permitirá compartir información clave para la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando.

¿Cuál es el plan para fortalecer el sector turístico y formalizar las actividades relacionadas con esta industria?

D.T.: Tras la crisis económica y social ocasionada por la pandemia, los gobernadores y gobernadoras y la FND realizaron una apuesta con el programa de televisión ‘TR3INTA Y 2, regionalmente nuestro’ para apoyar la reactivación del sector turismo y con él todos los niveles de economía local que se ven beneficiados. Esta producción que se emitió nacional e internacionalmente, recorrió los 32 departamentos mostrando atractivos culturales, gastronómicos y turísticos, con una diversa oferta familiar, de aventura, ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, entre otros, comprometidos con visibilizar planes poco comunes, accesibles y asequibles que impulsen el turismo local.

Otra de las estrategias implementada desde la FND en concurso con los gobernadores ha sido establecer una alianza con la Organización Mundial del Turismo - OMT hemos venido avanzado en la formulación de una agenda que concentre los esfuerzos estratégicos en la formalización y la formación como pilares del fortalecimiento del sector. Las metas son ambiciosas y de largo aliento: fortalecer la oferta turística de las regiones, potenciando el ecoturismo; avanzar en la formalización de los operadores turísticos a través de la educación y profesionalización, especialmente de jóvenes, así como en la consolidación de alianzas turísticas público privadas menos invasivas y con una real participación de las comunidades.

¿Cuáles son los proyectos estratégicos de la FND para el 2023?

D.T.: Seguiremos avanzando en diferentes proyectos y alternativas para fortalecer las finanzas territoriales, por medio de propuestas como una ley de rentas departamentales, una nueva fórmula para modificar el Sistema General de Participaciones y el reordenamiento del aparato productivo del país. Adicionalmente, presentaremos una alternativa para reformar la Ley 30 de 1992 y el sistema de salud garantizando el modelo de atención por portafolio de servicios; y, por supuesto, en el plazo inmediato esperamos liderar y coordinar la estrategia de recuperación de muchas regiones devastadas por la ola invernal y otros fenómenos.

Asimismo, continuaremos trabajando para que las regiones sean las protagonistas en el nuevo PND, impulsando una hoja de ruta con enfoque territorial que alinee los proyectos y el plan del Gobierno nacional con las necesidades de los territorios. Nuestro llamado es a transitar hacia la mejor distribución de los recursos existentes. No se trata de dividir aún más al país sino de garantizar competencias y obligaciones acordes a las necesidades de los colombianos.

