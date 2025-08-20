El Círculo de Mujeres de Fe y Alegría: un espacio que transforma desde la raíz

Desde la dirección de Sostenibilidad de Fe y Alegría en Colombia, Alejandra Paredes Goicochea relata las cualidades de un proyecto que no sólo empodera a las mujeres, sino que transforma profundamente sus vidas, comunidades y entornos. Se trata del Círculo de Mujeres, una iniciativa nacional que busca fortalecer el rol femenino desde sus derechos fundamentales, el acompañamiento emocional y el desarrollo de habilidades productivas.

Este proyecto ha sido diseñado para mujeres de comunidades en las que Fe y Alegría hace presencia, con el propósito de brindarles herramientas que les permitan reconocer su poder personal, compartir experiencias similares con otras mujeres, y avanzar en un camino de transformación individual y colectiva. Muchas de ellas, antes de ingresar al programa, se sentían solas, invisibilizadas o vulneradas en distintos aspectos de sus vidas como los económicos, laborales o familiares. En este espacio encuentran apoyo, identificación y sobre todo, una red solidaria que las impulsa a reconstruirse.

El Círculo de Mujeres de Fe y Alegría es también un semillero de posibilidades. A través de talleres comunitarios las participantes desarrollan habilidades prácticas como el tejido con insumos textiles o la creación de huertas comunitarias. Estas actividades, además de promover el autocuidado y la autosostenibilidad, tienen una proyección económica. Se espera que en el futuro estas capacidades se traduzcan en productos comercializables, con miras a su distribución en ferias, eventos o incluso tiendas físicas y plataformas digitales.

El acompañamiento de Fe y Alegría es integral: incluye formación en derechos, capacitación técnica, impulso al emprendimiento y espacios de sanación emocional. Estos últimos, especialmente valorados, permiten que las mujeres liberen temores y angustias profundas, y encuentren la fuerza para ayudar y transformar a otras mujeres desde su experiencia.