Suscribirse

Comunidad

El Círculo de Mujeres de Fe y Alegría: un espacio que transforma desde la raíz

Mujeres que se sentían invisibilizadas o vulneradas en varios aspectos de su vida, han vuelto a reconocerse desde que hacen parte de este proyecto que promueve la Fundación Fe y Alegría en diversos territorios en Colombia.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 11:09 a. m.
YouTube video player
Alejandra Paredes Goicochea, directora de Sostenibilidad de Fe y Alegría Colombia | Foto: Archivo particular

Desde la dirección de Sostenibilidad de Fe y Alegría en Colombia, Alejandra Paredes Goicochea relata las cualidades de un proyecto que no sólo empodera a las mujeres, sino que transforma profundamente sus vidas, comunidades y entornos. Se trata del Círculo de Mujeres, una iniciativa nacional que busca fortalecer el rol femenino desde sus derechos fundamentales, el acompañamiento emocional y el desarrollo de habilidades productivas.

Este proyecto ha sido diseñado para mujeres de comunidades en las que Fe y Alegría hace presencia, con el propósito de brindarles herramientas que les permitan reconocer su poder personal, compartir experiencias similares con otras mujeres, y avanzar en un camino de transformación individual y colectiva. Muchas de ellas, antes de ingresar al programa, se sentían solas, invisibilizadas o vulneradas en distintos aspectos de sus vidas como los económicos, laborales o familiares. En este espacio encuentran apoyo, identificación y sobre todo, una red solidaria que las impulsa a reconstruirse.

El Círculo de Mujeres de Fe y Alegría es también un semillero de posibilidades. A través de talleres comunitarios las participantes desarrollan habilidades prácticas como el tejido con insumos textiles o la creación de huertas comunitarias. Estas actividades, además de promover el autocuidado y la autosostenibilidad, tienen una proyección económica. Se espera que en el futuro estas capacidades se traduzcan en productos comercializables, con miras a su distribución en ferias, eventos o incluso tiendas físicas y plataformas digitales.

El acompañamiento de Fe y Alegría es integral: incluye formación en derechos, capacitación técnica, impulso al emprendimiento y espacios de sanación emocional. Estos últimos, especialmente valorados, permiten que las mujeres liberen temores y angustias profundas, y encuentren la fuerza para ayudar y transformar a otras mujeres desde su experiencia.

“El Círculo más allá de solo empoderar, transforma. Y lo hace desde la raíz”, afirma Paredes. Un mensaje claro de que cuando una mujer se sana y se reconoce, tiene el poder de transformar a su entorno y abrir camino para muchas más.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Maduro activa a los milicianos para defender a Venezuela de EE. UU.: un brazo político armado que “responde a lineamientos políticos”

2. Fernando Hakim, neurocirujano de Miguel Uribe, volverá a ser abuelo, así recibió la sorpresa de una de sus hijas

3. Alfredo Saade arremete contra Armando Benedetti y Laura Sarabia tras conocer decisión de la Procuraduría en su contra

4. Julio Borges sobre las presiones de Estados Unidos contra Venezuela: “El régimen de Maduro está absolutamente asustado”

5. “Los criterios fueron vagos, indeterminados e imprecisos”, duros reparos del Tribunal a la decisión que condenó a Álvaro Uribe Vélez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MujeresfundacióncomunidadCírculo de Mujeres

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.